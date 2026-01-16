Congo-Brazzaville: Talangaï - Des documents d'identité remis à des ménages vulnérables

L'opération de délivrance plus de 6000 actes de naissance, cartes nationales d'identité (CNI) et numéros d'identification unique (NIU) aux bénéficiaires a débuté, le 15 janvier, à la mairie de Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville. Cette initiative, portée par le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire avec l'appui de la Banque mondiale, vise à faciliter l'accès à des habitants des quartiers précaires aux programmes d'assistance de l'État.

L'opération pilote concerne au total 6 338 pièces administratives, réparties entre 2 381 actes de naissance, 1 743 CNI et 2 214 NIU. Les bénéficiaires sont issus de plusieurs quartiers souvent exposés aux inondations et à la précarité, à savoir : Ngamakosso, Kanga-Mbanzi, Simba-Pelle, Texaco La Tsiémé, Lipouta et Devala.

Selon Mermans Babounga, spécialiste en communication du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes (Psipj), le ministère en charge des Affaires sociales tient à la réussite de l'opération. « L'opération que nous menons à Talangaï consiste à distribuer des pièces d'identité aux ménages vivant dans des quartiers précaires. Une fois munis de ces documents, ces ménages pourront s'enregistrer plus facilement dans les projets et programmes d'assistance mis en oeuvre par le gouvernement », a-t-il expliqué.

Le responsable souligne que l'absence de documents d'état civil constitue un frein majeur à l'accès à l'aide sociale. « Le gouvernement ne peut pas assister un ménage qui ne peut pas s'enregistrer. Toute la logistique liée à la production des cartes nationales d'identité, des NIU et des actes de naissance a été entièrement prise en charge par le projet », a-t-il précisé, évoquant les moyens techniques, humains et financiers mobilisés.

Au-delà de la remise des pièces, l'opération permettra d'actualiser le Registre social unique (RSU), une base de données nationale recensant les ménages vulnérables. Cet outil numérique facilitera l'identification rapide des personnes à assister, notamment en cas de catastrophes naturelles. Grâce au RSU, a ajouté Mermans Babounga, les services d'assistance pourront intervenir plus efficacement auprès des ménages affectés. Si les résultats de cette phase pilote sont jugés concluants, le gouvernement envisage d'étendre l'opération à d'autres localités du pays.

Pour les bénéficiaires, cette initiative marque ainsi une étape importante vers une meilleure inclusion sociale et administrative. Habitante du quartier Kanga-Mbanzi, Prudence Ndzossi se réjouit de recevoir son NIU. « Avec ce document, je pourrai non seulement bénéficier de l'assistance sociale, mais aussi ouvrir un compte bancaire et accéder à d'autres opportunités », confie-t-elle.