Afrique: Coopération - L'ex-président Nana Akufo-Addo reçu par Denis Sassou N'Guesso

En visite à Brazzaville, l'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo a été reçu le 15 janvier par le chef de l'État congolais, Denis Sassou N'Guesso. Les deux hommes ont passé en revue les enjeux politiques, sécuritaires et économiques du continent, tout en réaffirmant la solidité des relations bilatérales entre le Ghana et le Congo.

La visite de l'ex-président ghanéen, au pouvoir de 2017 à 2025, s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique et de la coopération entre les deux pays. Au cours de leurs échanges, Denis Sassou N'Guesso et Nana Akufo-Addo ont abordé la situation politique, sécuritaire et économique en Afrique, ainsi que les défis mondiaux actuels. Fort de son expérience à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entre 2020 et 2022, Nana Akufo-Addo a partagé sa vision sur les mécanismes d'intégration régionale et de stabilité du continent.

Sur le plan bilatéral, le chef de l'État congolais et son hôte ont salué la qualité de la coopération entre leurs pays, notamment dans le secteur énergétique. Celle-ci repose sur des accords entre les compagnies pétrolières publiques des deux pays, la Société nationale des pétroles du Congo et la Ghana National Petroleum Corporation, visant le partage d'expertise et le développement de l'innovation technologique.

Les deux États ont également réaffirmé leur engagement commun au sein des initiatives de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, dont le siège est établi à Brazzaville, ainsi que leur soutien au projet de la Banque africaine de l'énergie qui devra être lancée dès ce premier trimestre 2026. Au-delà de l'énergie, la coopération congolo-ghanéenne s'étend aux domaines du commerce et de la culture, contribuant à renforcer les liens entre les deux peuples. Le secteur de l'éducation constitue un autre pilier de cette relation, avec l'inscription chaque année de nombreux étudiants congolais dans les universités ghanéennes.

