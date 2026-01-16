Sénégal: Grève dans le secteur de l'éducation - Les parents d'élèves invitent au dialogue...

Le G7, Groupe de syndicats les plus représentatifs du système éducatif a entamé le mardi dernier, un nouveau plan d'actions pour la satisfaction de ses revendications. Une situation qui n'a pas laissé indifférents des acteurs de la communauté éducative.

Dans un communiqué de presse, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (Fenapes), a exprimé sa vive préoccupation face aux perturbations dans le système éducatif. Dans le document, Ibrahima Top, le président de la Fenapes et ses camarades lancent un appel aux enseignants et au gouvernement. « Nous demandons aux enseignants de jouer dans la compréhension afin de mettre en avant l'élève qui n'est pas responsable de cette situation » a indiqué la structure que dirige M. Top. La Fenapes demande au Gouvernement « de s'arrêter et d'examiner, avec tout le sérieux requis, les questions posées, notamment le décret concernant les décisionnaires, entre autres ». Elle estime que les questions posées sur la table par les syndicats du G7 « ne semblent pas insurmontables ».

« D'où l'impérieuse nécessité de créer les conditions de rencontres d'échanges et de partage », a-t-elle indiqué. La Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal estime qu'une « rencontre urgente regroupant : gouvernement, syndicats d'enseignants et parents d'élèves devient une exigence de l'heure pour trouver une issue heureuse à cette crise qui risque de compromettre l'année scolaire ». La Fenapes dit faire confiance aux parties concernées pour que l'école retrouve la paix et la stabilité souhaitées par la communauté toute entière.