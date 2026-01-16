Afrique: Chers arbitres, ne nous gâchez pas la fête

opinion

Finale rêvée par la plupart des spectateurs et des observateurs de la CAN, le face a face Maroc-Senegal est attendue comme l'apothéose du football africain et sans doute, le viatique pour une coupe du monde où dix ténors du continent sont attendus.

Prélude à ce grand rendez-vous mondial, la finale de la CAN sera scruté à la loupe, analysée, appréciée positivement ou négativement par la communauté internationale. Sous ce rapport, cette finale ne sera pas comme les autres. Elle sera le parachèvement du regard qui sera définitivement posé sur le football africain.

Il va sans dire que dans ce face à face, les joueurs vont livrer leur partition comme ils l'ont fait depuis le début de la compétition. Dans le fair play, l'esprit chevaleresque et le respect mutuel.

Mais, en sera t-il de même du côté des arbitres? Rien n'est moins sûr au vu de ce qu'on a vu depuis le début de la CAN. Si les joueurs, leurs encadrements et leurs supporters ont pu se retenir malgré les grossières erreurs d'arbitrage, c'est parce qu'ils font valoir l'amitié et la fraternité entre les peuples africains.

Que d'erreurs d'arbitrage malgré une VAR annoncée comme la solution mais hélas utilisée pour tordre le cou à toutes les lois du jeu. La fête du football africain ne méritait pas un tel traitement de la part des officiels de la CAF. Les témoins de l'histoire du football non plus.

La plupart des arbitres sélectionnés n'ont pas honoré le sifflet et les pays qu'ils représentent.

A quelques exceptions près, ils sont allés à contre-courant du jeu et des attentes du public. Pourquoi cette défaillance non pas simplement systématique mais plutôt systémique. On a tous remarqué des faits que le football réprouve, des actes d'anti-jeu, de manœuvres dilatoires, des jeu d'influence, de diabolisation et d'intimidation sur un arbitre, de poussettes, de tirages de maillots, d'obstruction et de charges délibérés contre des joueurs.

On a été témoin de fautes non sifflées, de bousculades non signalées et de décisions qui ont fini de gâcher le résultat. Beaucoup d'équipes en sont victimes. De même que les cartons jaunes et rouges distribuées sélectivement comme si la réglementation devait s'appliquer pour certains et non pour d'autres.

Je me garderais de citer des matchs et des arbitres, mais ils se reconnaitront devant l'histoire. Les observateurs seront assez outillés pour retracer les faits et gestes.

A la veille de la finale, ces observations valent des avertissements en direction des arbitres et de la CAF qui doit assumer pleinement ses responsabilités pour éviter de faire de cette fête du football des moments de confrontations entre des supporters et des pays frères.

Le sifflet doit donc tourner pour toute le monde et aucune influence ne doit s'exercer sur un juge. A moins que la justice du terrain ne soit pas celle de la vérité. Le football doit prévaloir dans toutes ses valeurs et le respect des lois du jeu un exercice de validation des actes posés.