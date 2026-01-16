Togo: Former des professionnels opérationnels

16 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Un partenariat stratégique a été scellé entre la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) et l'Université de Kara (UK), deuxième plus grande université publique du Togo.

L'objectif est d'aligner les offres de formation universitaire avec les besoins réels en compétences des entreprises installées sur le parc industriel d'Adétikopé.

L'UK s'engage à adapter et renforcer ses programmes de formation en tenant compte des réalités économiques et des attentes du secteur industriel et des services.

Les filières concernées par ce partenariat couvrent notamment le génie mécanique, le génie électrique, le génie industriel, la chimie, le textile, la maintenance industrielle ainsi que la transformation agroalimentaire. Ces domaines correspondent aux besoins prioritaires des entreprises opérant sur la plateforme.

De son côté, la PIA s'engage à offrir davantage d'opportunités de stages et d'immersion professionnelle aux étudiants afin de leur permettre d'acquérir une expérience concrète et une meilleure compréhension des exigences du monde industriel.

La Plateforme industrielle d'Adétikopé est un parc industriel intégré situé à 30 km de Lomé.

Elle a été créée pour accélérer l'industrialisation du pays en accueillant des entreprises locales et étrangères dans des secteurs clés tels que l'agro-industrie, le textile, la logistique, la chimie et la transformation industrielle.

La PIA offre des infrastructures modernes, des services mutualisés et un cadre fiscal attractif, avec pour objectif de créer des emplois, développer les compétences locales et renforcer la compétitivité industrielle du Togo.

Lire l'article original sur Togonews.

