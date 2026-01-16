Sénégal: Criquets pèlerins - Le pays renforce la riposte pour protéger les cultures dans le nord

Le Sénégal a activé un ensemble de mesures préventives pour faire face à une menace acridienne signalée dans plusieurs zones du nord du pays, en vue de protéger les cultures et de prévenir tout impact sur la sécurité alimentaire.

Selon le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (CNSA), Boubacar Dramé, des mouvements de criquets pèlerins ont été observés dans des localités relevant notamment de Dagana, Podor, Matam, Louga et Saint-Louis, suscitant une vigilance accrue des autorités compétentes.

En réponse, des actions de surveillance et de traitement ont été engagées par la Direction de la protection des végétaux (DPV), en collaboration avec les services techniques de l'État et des partenaires, dont l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Une mission conjointe a ainsi été déployée sur le terrain afin d'évaluer l'ampleur du phénomène, d'apprécier l'efficacité des interventions en cours et de renforcer la coordination avec les acteurs locaux.

M. Dramé a indiqué qu'une note d'alerte a été transmise aux plus hautes autorités dès les premières observations, soulignant la nécessité d'anticiper toute évolution défavorable de la situation et de préserver les moyens de subsistance des populations rurales.