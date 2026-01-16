Sénégal: Rentrée académique du Cheds - 45 nouveaux auditeurs enrôlés

La rentrée académique 2025-2026 du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds) s'est déroulée le jeudi 15 janvier 2026 au Camp militaire Général Idrissa Fall (ex-Leclerc). La promotion de cette année compte 45 auditeurs qui seront formés aux différents concepts de la réflexion stratégique et de la défense à travers divers masters.

C'est une cérémonie qui a les allures d'une rentrée des classes pour les 45 nouveaux auditeurs du Master en sécurité nationale (Msn) et du Master défense, sécurité et paix (Mdsp) du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds). Elle s'est tenue le jeudi 15 janvier 2026 au Camp militaire Général Idrissa Fall (ex-Leclerc). Cette rencontre, marquant la rentrée académique 2025-2026, a été précédée d'une remise de diplômes à la promotion des auditeurs sortants (2024-2025).

Pour le général de brigade Jean Diémé, directeur du Cheds, ces programmes visent à former, pendant neuf mois, des nationaux et des ressortissants étrangers civils ou militaires. L'objectif est de «créer un vivier d'acteurs aptes à proposer des réponses efficientes aux menaces et défis sécuritaires nationaux, sous-régionaux et continentaux». De l'avis de M. Diémé, cette formation vise à familiariser les bénéficiaires «avec les concepts de réflexion stratégique, de géopolitique, de prospective, de renseignement stratégique dans un cadre pluridisciplinaire».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est aussi question d'«offrir aux civils et aux professionnels de la défense et de la sécurité un cadre devant leur permettre de penser la défense, la sécurité dans sa globalité, pour jouer un rôle actif dans l'élaboration des politiques publiques en matière de sécurité». Poursuivant, le général de brigade a indiqué qu'à l'issue de cette formation, «les candidats, issus de divers horizons professionnels, vont développer une capacité conceptuelle pour identifier les menaces et développer des aptitudes à la prise de décision à travers les enseignements reçus en défense et sécurité». Prenant la parole, le ministre des Forces armées, Birame Diop, a salué la pertinence de cette formation qui, selon lui, contribue à l'élaboration d'une défense souveraine.

«La constance du Cheds dans le développement du capital humain vient enrichir et nourrir la réflexion stratégique nationale. Dans un monde marqué par des rivalités de puissances, il nous faut développer une analyse critique et une vision transversale endogène pour apporter des réponses efficaces aux décideurs publics face aux diverses menaces sécuritaires dans la sous-région», a-t-il souligné.