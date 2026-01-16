Sénégal: Magal Kazu Rajab - L'union des homonymes autour de Serigne Fallou Mbacké

La communauté mouride célèbre ce vendredi la naissance de Serigne Fallou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Cette journée revêt une signification particulière pour les homonymes du deuxième khalife général des Mourides. De Touba à la Casamance, en passant par Dakar, ainsi que dans les autres localités, des cotisations sont recueillies afin d'assurer le bon déroulement des festivités.

Jour du Magal de Kazu Rajab, la cité de Bamba vibre déjà au rythme de la célébration de la naissance de Serigne Fallou, deuxième khalife général des Mourides. Fidèles venus de partout se pressent autour de la grande mosquée, devant la résidence Serigne Fallou Mbacké. Sous une tente, c'est l'effervescence : les homonymes de Serigne Fallou Mbacké s'y bousculent pour déposer leurs contributions.

Serigne Fallou Sall est chargé de coordonner les travaux de collecte des cotisations des membres de la Fédération des homonymes de Serigne Fallou Mbacké à Touba. À l'en croire, elle a été créée à l'époque de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké Fallilou, plus connu sous le nom de Serigne Modou Bousso Dieng. Elle rassemble les homonymes de Serigne Fallou Mbacké, le président d'honneur est Serigne Fallou Mbacké, fils de Serigne Mourtada Mbacké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba.

« Kazu Rajab est le Magal des homonymes de Serigne Fallou. C'est un jour spécial pour nous », a-t-il expliqué. Et, d'ajouter que chaque année, lors du Magal de Kazu Rajab, qui marque la naissance du deuxième khalife général des mourides, ils procèdent à une collecte de fonds.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ainsi, pour les résidents de Touba, la contribution est de 3 000 FCFA. Ils doivent aussi organiser la lecture du Saint Coran et préparer le repas du jour du magal. Ceux de Dakar cotisent 10 000 FCFA et se chargent d'acheter toute la boisson qui sera remise au khalife de Serigne Fallou Mbacké, à savoir Serigne Abo Mbacké.

Pour les Casamançais, souligne Serigne Fallou Sall, éloignés de Touba, la cotisation s'élève à 5 000 FCFA, avec l'achat de fruits. Il a précisé que les autres zones contribuent également. Selon lui, les homonymes de Serigne Fallou sont présents partout dans le monde.

Dans le cadre de leurs projets, il a annoncé qu'une résidence pour les homonymes de Serigne Fallou Mbacké est en train d'être construite à Touba Ndindy. Selon ses déclarations, le projet comprend : «un daara-internat, une mosquée, un poste de santé et divers ateliers de métiers». L'objectif est d'instruire, d'outiller et d'assurer une prise en charge sanitaire adéquate aux homonymes de Serigne Fallou qui fréquentent cet institut.