Afrique: CAN Féminine « Maroc 2026 » - Le Sénégal dans un groupe A relevé avec le Maroc, l'Algérie et le Kenya

Le tirage au sort de la 14e édition de la Can féminine, qui se déroulera du 17 mars au 3 avril 2026 au Maroc et servira de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, a réservé un défi de taille aux « Lionnes » du Sénégal. Placées dans le groupe A, les joueuses dirigées par Mame Moussa Cissé affronteront le pays hôte, le Maroc, l'Algérie et le Kenya.

Deux mois après la Coupe d'Afrique des nations (Can) masculine qui sera clôturée dimanche prochain, le Maroc accueille, du 17 mars au 3 avril 2026, la compétition continentale chez les dames. Un tournoi en direction duquel la Confédération africaine de football a procédé, hier jeudi, au tirage au sort des différentes poules. Ce tirage effectué au Complexe Mohammed VI de football à Rabat replonge les Sénégalaises dans une configuration familière et exigeante. Lors des deux dernières éditions (2022 et 2024), elles avaient déjà croisé la route du Maroc dans la phase de groupes, des confrontations marquées par des derbys maghrébo-ouest-africains intenses.

Le Maroc, champion en titre et organisateur de la compétition, arrive en favori avec son effectif rodé et son expérience récente. L'Algérie, rivale historique du Maghreb, et le Kenya, en pleine ascension dans le football féminin est-africain, complètent un groupe homogène où chaque match s'annonce comme une bataille. Pour les protégées de Mame Moussa Cissé, cette poule A représente une opportunité de briller dans un contexte qualificatif pour la Coupe du Monde 2027.

Le sélectionneur national, qui a pris les rênes de la sélection avec l'objectif de hisser le Sénégal vers les sommets continentaux, pourra compter sur un noyau dur expérimenté, incluant des talents comme celles qui ont brillé lors des qualifications. Les Sénégalaises, quarts de finalistes lors de ces deux dernières éditions, visent au minimum les demi-finales pour valider leur billet mondialiste.

Les matchs du groupe A débuteront le 17 mars, avec le choc Sénégal-Maroc en point d'orgue prévisible. Une performance solide pourrait propulser les « Lionnes » vers les phases finales et consolider leur statut de puissance montante en Afrique. Le Nigéria, dix fois champion d'Afrique, sera opposé, dans la poule C, à la Zambie, à l'Égypte et au Malawi. La poule B est, pour sa part, composée de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de la Tanzanie alors que la poule D compte le Ghana, le Cameroun, le Mali et le Cap-Vert.