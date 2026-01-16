Afrique: Le Sénégal en finale, ce dimanche - Un parcours remarquable à parachever

Le Sénégal l'a fait. Après la Can 2021, l'équipe s'est qualifiée une nouvelle fois en finale. Les hommes de Pape Thiaw ont réussi cette performance en venant à bout de l'Égypte, recordman des victoires (7 titres), qui rêvait de renouer avec un succès qui la fuit depuis 2010, et d'ajouter une huitième étoile sur son maillot. Mercredi, au Grand Stade de Tanger, les dieux du football avaient décidé que ce serait les « Lions » qui mettraient la main sur le Graal.

RABAT - Le 18 janvier 2026, au Stade Prince-Moulaye-Abdellah de Rabat, le Sénégal affrontera, en finale, le Maroc. Les « Lions » disputeront ainsi leur quatrième finale après celles de 2002, 2019 et 2021. Ils tenteront de décrocher une deuxième étoile après celle remportée en 2022, au Cameroun. Les « Lions de l'Atlas » seront animés par le même objectif ; eux qui courent derrière leur deuxième couronne continentale depuis 1976. Les deux favoris, qui partagent la même ambition, se défient en finale pour un choc au sommet du football africain. Depuis le 23 décembre 2025, date de son entrée en lice dans la compétition, l'équipe du Sénégal, sous la houlette de Pape Thiaw, s'est employée à tracer, lentement, mais sûrement, sa route vers le titre.

Dans leur marche vers la finale, les « Lions » ont conclu leurs six matchs sans la moindre défaite, ne concédant qu'un seul nul. Sur ces six rencontres disputées, la défense, avec le rempart Édouard Mendy et le patron Kalidou Koulibaly, a donné des gages de satisfaction, ne prenant que deux buts. L'entrejeu, avec Idrissa Gana Guèye, qui garde toujours la ligne, Pape Guèye, Habib Diarra, Lamine Camara, Pathé Ciss, a fait le job. L'attaque, dont l'efficacité a souvent été pointée du doigt, a réussi à mettre 12 buts. Sadio Mané, en bon leader technique, et en plus d'être le meilleur passeur de l'histoire de la Can, a trouvé le chemin des filets à deux reprises. En inscrivant l'unique but de la rencontre contre les « Pharaons », Mané a réussi à s'impliquer sur 20 buts inscrits par son équipe. Nicolas Jackson et Chérif Ndiaye aussi émargent à deux buts.

L'apport d'Ibrahim Mbaye et d'Iliman Ndiaye a été non négligeable. Pape Thiaw doit ces résultats au bel alliage entre cadres et jeunes prometteurs qui se sont donnés pour hisser l'équipe à son niveau actuel. Une équipe qui s'est mise à penser à reconquérir sa couronne perdue en 2024, en Côte d'Ivoire. Après son parcours remarquable, le rêve est permis. « On voulait jouer cette finale, maintenant, il faut la gagner », a déclaré le sélectionneur des « Lions », conscient qu'il a encore des choses à améliorer.

« Si on regarde les statistiques, au niveau possession, occasions et tout, on est devant (l'Égypte). Après, il y a toujours quelque chose à améliorer. Je vais bien visionner ce match avant de dormir. Il y a eu de bonnes choses comme il y en a à améliorer », a-t-il analysé. Quant à Sadio Mané, il espère bien profiter de sa dernière finale de Can. « Une finale, ça se gagne. Je serais très heureux de gagner ma dernière finale. Je vais essayer de la gagner pour mon pays », a-t-il promis, convaincu qu'il pourrait bien y arriver. Même s'il sait que la Can reste « la compétition la plus compliquée du monde » et que « ça ne va pas du tout être facile ».