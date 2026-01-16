La localité de Ndiaganiao, dans le département de Mbour, a bénéficié jeudi 16 janvier 2026 d'un important lot de matériel médical, paramédical et logistique offert par le mouvement CAP DIOMAYE PRÉSIDENT (Convergence d'Actions pour le Projet). D'une valeur estimée à 9 740 000 FCFA, ce don vise à renforcer le plateau sanitaire local et à améliorer l'accès aux soins pour les populations.

Ce geste de solidarité, rendu possible grâce à l'appui de partenaires du mouvement, s'inscrit dans la vision sociale du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en faveur d'un système de santé plus équitable et performant.

Aux cotés d'une forte délégation conduite par le Dr Djiby NDAO, Secrétaire Général, envoyé par Lababa FAYE, Coordonnateur National CAP DIOMAYE PRÉSIDENT, Dr Diao Hamidou, coordonnateur national des Cadres, a souligné la portée symbolique et stratégique de cette initiative.

« Nous sommes à Ndiaganiao aujourd'hui pour apporter un don de matériel médical d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA. Ce n'est pas beaucoup, mais pour toute chose, il y a un début. C'est le commencement d'un long chemin pour relever le plateau sanitaire à travers le territoire national », a-t-il déclaré.

Le matériel remis comprend notamment un échographe portable de haute technologie avec sondes, dix lits électriques, des tensiomètres, des chaises roulantes, ainsi que du mobilier, des équipements informatiques et de climatisation.

Dr Diao Hamidou a par ailleurs pris l'engagement d'être « l'avocat des postes de santé de Ndiaganiao » afin de porter leurs doléances, tant en équipements qu'en ressources humaines.

Évoquant l'avenir, le coordonnateur du CAP a estimé que Ndiaganiao « mérite mieux qu'un simple centre de santé, pourquoi pas un hôpital de niveau 3 », réaffirmant ainsi l'ambition de CAP DIOMAYE PRÉSIDENT d'accompagner durablement le développement sanitaire des communautés, en complément de l'action gouvernementale.