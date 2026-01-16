Sénégal: Pacification de l'espace scolaire et la sauvegarde de l'école - La Cnept plaide pour un retour responsable du dialogue

Face à la multiplication des débrayages dans le secteur de l'éducation, la Coalition Nationale Éducation Pour Tous du Sénégal (CNEPT) , a lancé un appel solennel pour la pacification de l'espace scolaire et la sauvegarde de l'école sénégalaise.

Dans un communiqué daté du 14 janvier, la Cnept estime « fidèle à ses missions de veille, d'alerte et de plaidoyer pour une éducation de qualité, et engagée depuis toujours dans la pacification de l'espace scolaire, suit avec une vive préoccupation la situation actuelle marquée par la plate-forme revendicative des syndicats d'enseignants et la multiplication des débrayages, grèves et marches programmées durant le mois de janvier ».

En sa qualité de membre du Comité directeur du Comité national du dialogue social du secteur de l'éducation, mais également du Comité de suivi des accords signés entre le Gouvernement et les syndicats, ladite coalition constate que ces mouvements sociaux affectent sérieusement le quantum horaire, compromettent la continuité des enseignements et menacent l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l'ODD 4, auquel le Sénégal a librement souscrit.

« Notre école, déjà fragilisée par des crises cycliques récurrentes, ne saurait une fois de plus être prise en otage au détriment des apprenants, des familles et de l'avenir du pays » a évoqué la source.

Face à cette situation , les camarades de Sileye Gorba Sy lancent un appel solennel à l'ensemble des protagonistes dont Les syndicats d'enseignants en mouvement , pour qu'ils acceptent de lâcher du lest, privilégient la voie du dialogue constructif et poursuivent les négociations dans un esprit de responsabilité et de préservation de l'intérêt supérieur des élèves ; au Gouvernement, le respect strict des engagements pris, notamment sur la question des décisionnaires, afin de restaurer la confiance, apaiser le climat social et garantir la stabilité du système éducatif.

La CNEPT réaffirme aussi sa disponibilité à accompagner toute initiative de médiation, de concertation et de dialogue sincère susceptible de sauver l'école sénégalaise et de préserver le droit fondamental de chaque enfant à une éducation de qualité.