La cérémonie de remise des diplômes aux auditeurs de l'Institut de Défense et de Sécurité (IDS), s'est tenue hier jeudi 15 janvier 2025. Placée sous la présidence du ministre des Forces armées, le général Birame Diop, et en présence du directeur du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS), le général Jean Diémé, ainsi que du général Mbaye Cissé Chef d'Etat major des Forces Armées, cette manifestation a réuni les familles, amis et collègues des récipiendaires, venus célébrer l'aboutissement de leur parcours académique.

Dans son discours d'ouverture, le général Jean Diémé a rappelé les objectifs fondamentaux de l'IDS qui visent à former une élite capable de penser la défense et la sécurité dans leur globalité, d'intégrer les dynamiques nationales et internationales, et d'éclairer les décisions stratégiques de l'État. « L'obtention de ce diplôme consacre une capacité à penser la défense et la sécurité dans leur globalité, à intégrer des dynamiques nationales, régionales et internationales », a-t-il affirmé.

Il a salué le parcours exigeant des auditeurs de la session 2024-2025, contraints de concilier responsabilités professionnelles, rigueur intellectuelle et engagement personnel. Leur formation suivie, structurée autour de modules en géopolitique, renseignement stratégique, gouvernance sécuritaire et analyse systémique, les prépare à jouer un rôle actif dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques de sécurité.

Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a pour sa part mis en exergue les défis auxquels sont confrontés les diplômés notamment, les menaces hybrides, la cybersécurité, l'insécurité maritime, la radicalisation et les crises transnationales. « Dans un environnement marqué par l'incertitude et la volatilité, une telle expertise est indispensable pour décrypter les évolutions, anticiper les ruptures et éclairer la prise de décision », a-t-il souligné.

Il a également insisté sur l'importance croissante du spatial en tant que nouvel enjeu stratégique. « La souveraineté du Sénégal ne se limite pas à ses frontières terrestres et maritimes. Elle s'étend désormais aux nouveaux espaces stratégiques, notamment le numérique et l'espace », a déclaré le ministre, en écho au thème de la conférence inaugurale de la rentrée académique 2025-2026 : La politique spatiale du Sénégal, enjeux et perspectives.

Les deux intervenants ont évoqué les perspectives offertes par cette formation, tant pour les diplômés que pour le Sénégal. Le général Diémé a encouragé les anciens auditeurs à continuer le partage leurs analyses, à renforcer leurs réseaux et à contribuer à la paix et à la sécurité en Afrique. Le ministre Diop a quant à lui annoncé l'intégration de modules sur les technologies spatiales, les nanotechnologies et les sciences cognitives dans les cursus futurs, afin de préparer les cadres aux nouveaux défis.

La cérémonie s'est achevée par la remise solennelle des diplômes aux auditeurs des promotions 2024-2025 consacrant l'entrée de ces cadres dans une communauté d'expertise dédiée à la défense et à la sécurité nationales.