Sénégal: Mobilité urbaine, formation professionnelle et insertion des jeunes - un partenariat au service de l'emploi durable

Portée par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en collaboration avec l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP) de Thiès, l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ), la Société d'Exploitation du Train Express Régional (SETER) et Dakar Mobilité, l'initiative a été officiellement lancée hier, jeudi 15 janvier 2026 à Dakar.

Financé à hauteur de 1,993 millions d'euros, par l'Union Européenne et la République fédérale d'Allemagne, à travers la GIZ dans le cadre du TEI OP-VET (Team Europe Initiative Opportunity-driven Skills and Vocational Education and Training) du programme Global Gatewaye, le projet vise à faire de la mobilité urbaine un moteur d'emplois durables et inclusifs.

« C'est un projet important parce qu'il s'agit du nouveau métier. C'est un projet important parce qu'il s'agit d'adéquation formation-emploi. On forme pour insérer. Et c'est un projet essentiel parce qu'il s'agit aussi de durabilité, de transition écologique et de mobilité durable », a déclaré Ouidad Tebbaa, Directrice régionale de l'AUF basée à Dakar, soulignant que « L'objectif est de former 600 jeunes de 14 régions du Sénégal dans les métiers de la mobilité durable. »

Professeur Mohamed Fadel Niang, Directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, dont l'établissement est chargé de conduire la formation des 600 jeunes, explique : « Nous sommes dans le dispositif de formation professionnelle et technique, la lourde charge de former ces jeunes en deux grandes cohortes de 300 jeunes chaque année, et sur des petites cohortes de 25 à chaque fois, dans le domaine de la mobilité durable urbaine, mobilité urbaine durable. »

Dans un monde où l'utilisation des énergies nouvelles, notamment l'énergie électrique dans le domaine ferroviaire, dans le domaine des véhicules, du transport en commun, mais orientée durable, « les formations, de manière globale, vont être dans le transport, dans l'électrification, l'énergie, dans la maintenance des équipements, dans les aspects digitaux, parce que les différents équipements doivent communiquer, dans la signalisation », a expliqué le Directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, soulignant toutefois que « l'optique du projet est d'aller vers les 14 régions du Sénégal, dans le futur. »

De son côté, Cheikh Yatt DIOUF, Directeur de Dakar Mobilité a relevé que « dans le cadre du projet mobilité urbaine durable de Dakar, il est prévue au moins que sept à huit lignes de transport soient développées. » Du coup, il trouve "important qu'il y ait suffisamment de compétences qui pourront opérer ces lignes."

C'est dans ce cadre qu'il estime que « Contribuer à ce programme permet justement à Dakar mobilité d'apporter cette expertise auprès des instituts de formation pour créer un vivier de jeunes compétences sénégalaises en mesure d'opérer ces futures lignes de transport. »

En tant qu'acteur clé du dispositif de l'insertion des jeunes et ayant la charge de promotion de l'emploi des jeunes, Sinna Amadou Gaye Directrice générale de l'ANPEJ a souligné le devoir pour sa structure d'accompagner ces genres de projets.

URBAN SKILLES, projet structurant, va permettre l'insertion des jeunes à travers la mobilité durable. « C'est un potentiel énorme. Donc, il nous faudrait ensemble à travers cette synergie, accompagner le maximum de jeunes pour qu'ils puissent avoir une insertion et une insertion durable » rassurant à cet égard, l'accompagnement de l'ANPEJ à cette initiative.