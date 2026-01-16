L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité hier, jeudi 25 janvier 2026, une rencontre qui a réuni la communauté de ladite institution et une forte délégation d'autorités et d'universitaires venue de Catalogne.

l'Objectif est de renforcer la coopération interuniversitaire entre le Sénégal et la Catalogne. Les échanges ont tourné autour de la problématique de la gestion de l'eau avec un focus sur la formation, la recherche et le service à la communauté. Des perspectives de recherches sur la Santé, l'Economie et la Sociologie sont également envisageables dans le cadre de cette coopération.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme « Bonne gouvernance et participation citoyenne dans la commune de Richard Toll », financé par l'Agence Catalane de Coopération au Développement (ACCD), avec l'appui technique de la Fondation MON3. Elle vise à renforcer les collaborations académiques, scientifiques et communautaires entre les universités sénégalaises et catalanes, dans une logique de partenariat équitable et durable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous sommes venus ici pour renforcer notre partenariat avec le Sénégal et dans ce cas-là, pour donner des supports pour les projets entre l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'Université de Barcelone et l'Université de Gérone en Espagne. Nous avons jugé utile de renforcer ce partenariat parce que nous pensons que les relations interuniversitaires sont importantes pour avoir des bénéfices pour toute la communauté », a déclaré Mme Lorena Elvira Ayuso, Secrétaire générale de l'Union européenne et de l'Action extérieure, Représentante du Gouvernement catalan.

Abordant dans le même sens, le Recteur de l'Université de Barcelone à la Catalogne, le Professeur Joan Guardía a rappelé que ce séminaire est la conséquence de plus de 20 ans de travaux ensemble avec l'UGB de Saint-Louis.

« Nous sommes en train de continuer de maintenir notre collaboration avec l'Université Gaston Berger par suivre d'autres projets, d'autres sujets si intéressants pour l'Université, pour la recherche, pour les étudiants.

Et nous sommes très heureux de pouvoir être ici ce matin et de contribuer à renforcer notre collaboration, les projets divers avec l'Université, toujours en pensant à la transmission des recherches à la communauté », a-t-il fait.

Lors de ce séminaire, une attention particulière a été accordée aux initiatives liées à la gestion durable des ressources en eau, dont les résultats des études menées à Richard Toll sur l'assainissement urbain et la qualité des eaux.

Pour sa part, le recteur de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, le Professeur Magatte Ndiaye, a rappelé que cette coopération a permis de réaliser beaucoup d'objectifs de leurs trois missions régaliennes, à savoir la formation, la recherche et le service à la communauté.

« Dans le domaine de la recherche, ils ont accompagné les collègues chercheurs spécialisés dans le domaine de l'eau pour travailler dans une synergie parfaite avec l'Agence Régionale de Développement (ARD) et la commune de Richard Toll pour initier des actions de récupération et de recyclage de l'eau pour pouvoir l'injecter dans les secteurs de l'agriculture et l'élevage », a dit le Professeur Ndiaye. Cependant, les deux parties ont aussi exprimé leur ambition d'élargir leurs domaines de recherche à d'autres secteurs tels que la santé, l'économie et la sociologie.