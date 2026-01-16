Afrique: Le président Taye reçoit les lettres de créance de 14 ambassadeurs

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a reçu les lettres de créance de 14 ambassadeurs nouvellement nommés.

Les ambassadeurs qui ont présenté leurs lettres de créance au président Taye Atske Selassie représentent le Soudan du Sud, l'Italie, Maurice, la Zambie, l'Allemagne, la Jordanie, la Nouvelle-Zélande, le Burkina Faso, le Mozambique, le Kenya, la Biélorussie, les Philippines, le Kirghizistan et la Lettonie. Selon le porte-parole des Affaires étrangères, Nebiat Getachew, les ambassadeurs ont discuté avec le président de la réforme macroéconomique de l'Éthiopie, qui a enregistré des progrès significatifs, et des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales entre leurs pays respectifs.

Au cours de la discussion, les ambassadeurs ont exprimé leur satisfaction face aux changements en cours en Éthiopie. L'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi, a déclaré que l'Éthiopie et l'Italie entretenaient des relations historiques de longue date et a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer davantage la coopération dans les domaines de la culture et du partenariat économique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De même, l'ambassadeur Albert Muchanga de Zambie a souligné l'importance de relations solides en toutes circonstances et a réaffirmé l'engagement de son pays à développer une coopération bilatérale dynamique, en particulier dans les domaines de l'agriculture et des mines.

L'ambassadeur du Kenya en Éthiopie, Galma Mukhe Boru, a indiqué que les deux pays renforceront encore leurs relations économiques et commerciales à l'avenir. L'ambassadeur Baak Valentino du Soudan du Sud a déclaré avoir discuté de questions multilatérales afin de renforcer davantage les relations bilatérales. L'ambassadrice des Philippines, Marie Charlotte, a déclaré que les deux pays renforceront encore leurs liens historiques et élargiront leur coopération commerciale. Tous les ambassadeurs ont réaffirmé leur engagement à œuvrer au renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs, a-t-on appris.

Dans le même ordre d'idées, le président a également eu des discussions avec le secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure chargé des affaires politiques, Olof Skoog, sur les domaines de coopération entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Rappelons que le ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos a reçu aujourd'hui Olof Skoog, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, qui effectue une visite officielle en Éthiopie.