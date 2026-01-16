Cap-Vert: Acquisition de 59, 81% du capital de Banco Comercial do Atlântico - Le Groupe Coris Bank s'installe au pays

Le Groupe Coris Bank s'installe au Cap-Vert grâce à l'acquisition de la totalité des participations de la Banco commercial do atlantico, la principale banque de ce pays.

«Nous avons le plaisir d'annoncer que, suite à un processus compétitif lancé depuis 2023, la banque publique du Portugal, la Caxia Geral de Depositos (Cgd) vient de céder au Groupe Coris la totalité de ses participations de 59, 81% du capital de la première banque du Cap-Vert, la Banco Comercial do Atlântico (Bca) et ce, après une approbation du Conseil des Ministres du Portugal. Cette opération a été approuvée par l'Etat du Cap-Vert à travers la banque centrale du Cap-Vert (Banco Cabo Verde) », lit-on dans une note d'information.

Selon la publication, le closing de l'opération a eu lieu le jeudi 15 janvier à Praia. Une nouvelle opportunité pour le Groupe Coris qui se donne pour ambition d'apporter sa contribution à l'émergence économique de ce pays à travers un accompagnement adapté aux besoins des acteurs économiques, et de renforcer davantage la part des échanges commerciaux entre cette île pleine d'opportunités et le reste de l'Afrique.

«Nous adressons nos sincères remerciements aux Gouvernements du Burkina Faso et du Cap-Vert ainsi qu'aux régulateurs de la Bceao et de la Bcv pour leur accompagnement dans ce processus », ajoute la même source. La Bca, précise-t-on, est une banque historique cotée à la bourse du Cap-Vert. Coris informe que conformément à la réglementation, après cette transaction, avoir lancé une Opa sur le marché boursier pour donner une liberté de vente à tous les actionnaires.