Sénégal: Lutte contre le cancer au pays - Invictus Capital &Finance lève plus de 13 millions de FCFA pour la LISCA

Pour clôturer son Forum sur la finance structurée, Invictus Capital & Finance a joint l'acte à la parole, en menant une opération de collecte de fonds au profit de la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer (LISCA).

Ce geste de RSE, est destiné à financer des campagnes de dépistage et la prise en charge de certains patients. Invictus Capital & Finance vient de couronner la première édition de son Forum sur la finance structurée, de fort belle manière, par un geste de solidarité hautement apprécié. Il s'agit d'une collecte de fonds au profit de la LISCA (Ligue Sénégalaise Contre le Cancer) qui a permis de mobiliser plus de 13 millions de FCFA lors ce cet évènement.

Selon la directrice générale adjointe d'Invictus Capital & Finance, Seynabou Fall Touré, cette initiative s'inscrit au cœur de la politique de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) de la société. Les fonds récoltés sont destinés à soutenir les actions de la LISCA dans la lutte contre le cancer au Sénégal, notamment en matière de prévention, de dépistage précoce et de soutien aux malades.

Seynabou Fall Touré, a exprimé la fierté des filiales co-organisatrices de ce forum - dans cette initiative de soutien à la LISCA dans ce combat essentiel. D'ailleurs, cette collaboration a été formalisée, le jeudi 25 septembre 2025, par la signature d'une convention visant à renforcer ce partenariat qui, faut-il le rappeler, remonte à 2011.

La présidente de la LISCA, Dr Fatma Guenoune a, pour sa part, souligné l'impact positif de l'appui d'Invictus Capital & Finance, de KF Titrisation et de Développent Finance Advisory qui a notamment permis d'une part, de financer des campagnes de dépistage (cancers du sein et du col de l'utérus), l'acquisition de véhicules, et d'autre part, de prendre en charge des patients démunis pour des traitements de chimiothérapie dans des structures privées de santé, et l'accompagnement en radiothérapie.

Dr Fatma Guenoune soulignant l'importance de cet appui, a rappelé que l'accès à la radiothérapie - l'une des trois étapes cruciales du traitement (avec la chimiothérapie et la chirurgie) - reste problématique au Sénégal en l'absence d'appareils fonctionnels dans les structures publiques. Saluant les efforts des organisateurs du SFA Forum, la présidente de la LISCA a appelé les autres structures à suivre cet exemple de générosité.

Lors de cet événement, le professeur Abdoul Aziz Kassé, cancérologue de renom, a livré un vibrant plaidoyer sur les ravages croissants des cancers au Sénégal, qui sont désormais un problème de santé publique majeur. Il a en outre, insisté sur la nécessité d'une meilleure gouvernance sanitaire, d'une prévention accrue par la sensibilisation, et de politiques publiques de santé plus efficaces.

Il a par ailleurs indiqué, que quatre types de cancers font des ravages au Sénégal : le cancer du col de l'utérus, celui du sein, le cancer de la prostate et le cancer du foie. Mais, signale le professeur Kassé, une grande partie des décès pourrait être évitée, avec une détection précoce.