Sénégal: Direction générale des impôts et des domaines - Une performance historique de 2.915 milliards de FCfa de recettes réalisée en 2025

16 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au titre de l'exercice 2025, la Direction générale des impôts et des domaines (DGID) a réalisé des recettes de 2.915 milliards de francs.

Selon la Dgid dans une note d'information, comparées aux réalisations de l'exercice 2024 qui sont de 2.608 milliards, l'institution a enregistré une progression des recouvrements de recettes de + 307 milliards en valeur absolue et + 12% en valeur relative alors que la croissance du Produit intérieur brut (Pib) est de 7,8 %. Les remboursements d'impôts aux entreprises ont atteint 89,8 milliards (+5,5%).

Avec ce niveau de recouvrement, explique-t-on, la DGID a assuré la mobilisation de 65% des recettes de l'Etat en 2025. Sur les grandes lignes de recettes, des progressions de 123 milliards en impôts directs (+9,6 %) et 184,2 milliards en impôts indirects (+14,5 %) ont été réalisées. Ce niveau de progression, souligne la DGID, jamais enregistré, aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative, est le résultat de la définition d'une politique fiscale claire et assumée par les plus hautes autorités de l'Etat faisant du civisme fiscal un élément de citoyenneté de premier plan.

«Les actions subséquentes engagées en 2025 par la Direction générale, avec l'appui du Ministère des Finances et du Budget, ont permis la réorganisation fonctionnelle de l'Administration fiscale articulée autour d'un dispositif de suivi, de rappel, de facilitation des paiements mobiles et de lutte contre la fraude et l'incivisme fiscal avec l'implication du personnel à tous les niveaux d'exécution », renseigne la DGID.

La même source ajoute que ce sont ces facteurs, combinés à l'adhésion citoyenne à l'effort national de mobilisation des ressources intérieures, aussi bien du côté des entreprises que de celui des ménages, qui ont rendu possible la réalisation des performances telles que celles relevées en matière d'impôt sur les sociétés/impôts sur les revenus (+8%), de Tva intérieure (+20%) ou de revenus des domaines (+68,1%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

