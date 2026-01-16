Cote d'Ivoire: Renforcement des compétences managériales - 406 auditeurs certifiés par le Centre consulaire de formation de la CCI-CI

Le Centre consulaire de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) a procédé, ce jeudi 15 janvier 2026, à la remise de certificats à 406 auditeurs issus de 200 entreprises ivoiriennes. La cérémonie s'est tenue au Plateau, en présence de Faman Touré, président de la Cci-CI.

Ces sessions de formation, organisées au cours de l'année 2025, se sont déroulées aussi bien sur le territoire national qu'à l'international, notamment à Yamoussoukro, à La Rochelle et à Lyon, en France, à Dakar, au Sénégal, ainsi qu'à Cape Town, en Afrique du Sud. Elles ont porté sur des thématiques stratégiques telles que le management, la gestion des ressources humaines, la comptabilité, les finances, la fiscalité, la logistique, l'assistanat de direction, les métiers de l'hôtellerie-restauration, la conduite défensive, ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans son adresse, Faman Touré, président de la Cci-CI, a salué l'engouement suscité par ces formations, malgré un contexte économique marqué par la tenue des élections générales. « Investir dans la formation, c'est investir dans l'humain ; et investir dans l'humain, c'est faire le pari de l'avenir », a-t-il affirmé, soulignant la volonté des entreprises ivoiriennes de renforcer leur résilience face aux défis actuels.

Le président de la Cci-CI a également insisté sur l'adaptation des programmes aux mutations de l'environnement économique régional et international. À cet égard, a-t-il précisé, la formation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux s'inscrit dans les priorités stratégiques définies par le gouvernement, sous la haute vision de Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République.

Au nom des récipiendaires, Diakité Fousséni, directeur général de Diakité Cocoa Products, a exprimé sa gratitude et son engagement à mettre en pratique les compétences acquises. « Ces formations constituent un levier essentiel pour le développement de nos entreprises et, au-delà, pour la prospérité nationale », a-t-il déclaré.