Cote d'Ivoire: Renforcement des compétences managériales - 406 auditeurs certifiés par le Centre consulaire de formation de la CCI-CI

15 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le Centre consulaire de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) a procédé, ce jeudi 15 janvier 2026, à la remise de certificats à 406 auditeurs issus de 200 entreprises ivoiriennes. La cérémonie s'est tenue au Plateau, en présence de Faman Touré, président de la Cci-CI.

Ces sessions de formation, organisées au cours de l'année 2025, se sont déroulées aussi bien sur le territoire national qu'à l'international, notamment à Yamoussoukro, à La Rochelle et à Lyon, en France, à Dakar, au Sénégal, ainsi qu'à Cape Town, en Afrique du Sud. Elles ont porté sur des thématiques stratégiques telles que le management, la gestion des ressources humaines, la comptabilité, les finances, la fiscalité, la logistique, l'assistanat de direction, les métiers de l'hôtellerie-restauration, la conduite défensive, ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans son adresse, Faman Touré, président de la Cci-CI, a salué l'engouement suscité par ces formations, malgré un contexte économique marqué par la tenue des élections générales. « Investir dans la formation, c'est investir dans l'humain ; et investir dans l'humain, c'est faire le pari de l'avenir », a-t-il affirmé, soulignant la volonté des entreprises ivoiriennes de renforcer leur résilience face aux défis actuels.

Le président de la Cci-CI a également insisté sur l'adaptation des programmes aux mutations de l'environnement économique régional et international. À cet égard, a-t-il précisé, la formation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux s'inscrit dans les priorités stratégiques définies par le gouvernement, sous la haute vision de Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom des récipiendaires, Diakité Fousséni, directeur général de Diakité Cocoa Products, a exprimé sa gratitude et son engagement à mettre en pratique les compétences acquises. « Ces formations constituent un levier essentiel pour le développement de nos entreprises et, au-delà, pour la prospérité nationale », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.