Cote d'Ivoire: Maltraitance infantile - Interpellation et mise à la disposition de la justice de la nommée Z.D.D à Cocody Angré Sipim 4

Le commissariat de police du 35e arrondissement de Cocody Riviera-Palmeraie, en collaboration avec la Brigade des mineurs, a procédé le 12 janvier 2026, à l'interpellation de la nommée Z.D.D, marâtre du jeune G.P.D, élève en classe de CP1, âgé de 8 ans, pour des faits de maltraitance infantile. La mise en cause a été conduite devant le parquet afin de répondre des faits qui lui sont reprochés.

En effet, quelques jours auparavant, le commissariat du 35e arrondissement avait reçu des informations faisant état de maltraitance infligée à un enfant par sa marâtre (épouse de son père), à leur domicile situé à Cocody Angré Sipim 4. Afin de vérifier ces informations, Mme le commissaire de police du 35e arrondissement, accompagnée de son collaborateur en charge des Violences basées sur le genre (Vbg), s'est rendue sur les lieux.

Selon Police secours, une enquête de voisinage a aussitôt été ouverte. Celle-ci a permis de retrouver l'enfant dans une cour voisine, en compagnie d'autres enfants. Il a alors été conduit au commissariat de police pour les besoins de l'enquête. Les parents, absents au moment des faits, ont par la suite été convoqués afin de se présenter au commissariat. L'enquête menée a conduit à l'interpellation de la marâtre, désormais mise à la disposition de la justice.