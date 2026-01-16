Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Ouverture des candidatures à la présidence

L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'apprête à entamer une nouvelle étape de son histoire institutionnelle.

Dans un communiqué officiel en date du 16 janvier 2026, le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, Mamadou Diawara, a annoncé la tenue de la séance inaugurale de la 3e législature de la 3e République, prévue le samedi 17 janvier 2026 à 9 heures, au Palais de l'Assemblée nationale à Abidjan. Cette séance solennelle marquera l'entrée officielle en fonction des députés nouvellement élus. Elle sera surtout consacrée à l'élection du président de l'Assemblée nationale, une étape déterminante dans la mise en place des organes dirigeants de l'institution parlementaire.

Dans ce contexte, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), parti au pouvoir, a déjà désigné son candidat. Il s'agit de Patrick Achi, ancien Premier ministre, actuellement député de la commune d'Adzopé. Figure centrale de la majorité présidentielle, il est pressenti pour succéder à Adama Bictogo, député de Yopougon et président sortant de l'Assemblée nationale.

À cet effet, les députés souhaitant faire acte de candidature sont invités à déposer leur dossier auprès du doyen d'âge. Les dossiers doivent mentionner l'identité complète du candidat ainsi que sa circonscription électorale et être transmis au plus tard le vendredi 16 janvier 2026, à 16 heures, délai de rigueur. Les candidatures sont reçues au Secrétariat général de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Cette séance inaugurale ouvrira ainsi un nouveau cycle législatif, placé sous le signe du renforcement de la démocratie, de la responsabilité institutionnelle.