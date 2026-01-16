Cote d'Ivoire: Droits de l'Homme - Le CNDH et l'institut turc renforcent leur coopération

16 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marina Zegbehi

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH ) et l'Institution turque des droits de l'Homme et de l'égalité (Tihek) ont décidé de mutualiser leurs efforts en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'Homme. Les deux institutions se sont rencontrées le 15 janvier 2026, au siège du CNDH pour la présentation d'un mémorandum.

Le document prévoit un accord sur des échanges de bonnes pratiques et d'expériences, des formations, des visites dans les deux pays, dans le cadre de la promotion des droits de l'Homme et des stages pour le renforcement des capacités du personnel des deux structures.

Au nom de l'institution turque, l'ambassadeur de la Turquie, Denise Erdogan Barim, a présenté à la présidente du CNDH, Namizata Sangaré, les grandes lignes du projet. Le Tihek est un organisme public chargé de la promotion et de la protection des droits humains. Sa mission est de prévenir les discriminations, de lutter contre la torture et les mauvais traitements.

