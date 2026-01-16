Cote d'Ivoire: Littérature - L'œuvre « Anthologie des féminismes du Sud » officiellement présentée

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (CAMPC) a abrité le jeudi 15 janvier 2026, la cérémonie de présentation officielle de l'ouvrage « Anthologie des féminismes du Sud », parcours, résistances et aspirations des femmes universitaires africaines.

« L'Anthologie des féminismes du Sud » donne la parole à treize enseignantes-chercheures issues de neuf pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu'à une voie masculine alliée, pour documenter leurs parcours, leurs résistances et leurs aspirations dans l'enseignement supérieur africain. A travers des entretiens approfondis, ce livre explore la pluralité des expériences féminines universitaires, révélant des trajectoires singulières mais traversées par des défis communs, à savoir inégalités structurelles, sexisme académique, plafond de verre, difficultés à concilier responsabilités domestiques et carrières scientifiques.

En effet, cet ouvrage met en lumière la tension permanente entre deux identités souvent perçues comme antagonistes : la femme africaine idéalisée par les normes traditionnelles et la femme universitaire investie dans la production intellectuelle. En outre, l'œuvre souligne la lenteur des progressions académiques féminines, les biais institutionnels et les obstacles socioculturels qui freinent l'accès aux postes décisionnels.

L'anthologie défend l'idée de féminismes pluriels, enracinés dans les réalités africaines et attentifs aux valeurs locales. Il convient de préciser que les témoignages recueillis montrent que l'engagement pour l'égalité se vit dans l'action concrète : mentorat, décolonisation des savoirs, la mise en place de politiques d'égalité. Edité par Massaya Editions, ce livre compte 241 pages réparties en trois sections.

L'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, S.E.Mme Sandra Choufani, marraine de l'événement, a indiqué qu'elle a décidé de parrainer cet événement parce que le féminisme et l'égalité entre les hommes et les femmes font partie des priorités du Canada depuis des années. « Pour nous c'était tout à fait normal de parrainer la publication et le lancement de ce livre qui parle d'un sujet très important en Afrique particulièrement au sein des universités », dit-elle.

La coordonnatrice du livre, la professeure Aimée-Danielle Lézou Koffi, a précisé que l'œuvre parle des femmes universitaires africaines, des difficultés qu'elles ont rencontrées, les stratégies mises en place pour prendre le pas sur ces difficultés et puis ce qu'elles souhaiteraient pour l'Afrique et pour les universités africaines.

« L'idée du livre est venue d'une expression que je vois sur les réseaux sociaux, « je n'en disconviens pas ». Ce sont des femmes qu'on stigmatise de cette façon-là parce qu'on estime qu'elles parlent trop. Donc j'avais besoin d'un ouvrage comme celui-ci pour qu'on puisse les rencontrer effectivement et savoir qui elles sont, ce qu'elles ont à dire », a-t-elle déclaré. Avant d'annoncer qu'il y aura un tome 2 qui sera consacré à la société civile.

Pour la directrice générale de Massaya Editions, Isabelle Kassi Fofana, cet ouvrage essentiel qui donne la parole aux femmes exceptionnelles est un puissant plaidoyer que les générations actuelles et futures doivent embrasser pleinement et avec fierté. A l'en croire, ces femmes ont su concilier vie familiale et professionnelle. « Quant à nous Massaya Editions, nous prendrons toutes les dispositions afin que ce remarquable travail soit disponible sur toute l'étendue des territoires des neuf pays », a promis Isabelle Kassi Fofana.

Pour sa part, le directeur général du CAMPC, le professeur Joseph Kaudjhis, a félicité les initiateurs de cet événement pour la confiance placée en cette structure interétatique pour abriter cette cérémonie. Aussi, a-t-il rappelé que le CAPMC, créé depuis 1975, a formé plus de 40 mille cadres des secteurs public et privé issus d'Afrique et d'ailleurs. Il a en outre remercié la professeure Aimée-Danielle Lézou Koffi pour cette noble initiative.