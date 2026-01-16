Ile Maurice: Domaine de Labourdonnais - La mangue Françoise en vedette

La vente s'achève dans l'après-midi de ce vendredi 16 janvier. La Diversification Manager du Domaine Labourdonnais, Jean Marie de Lapelin Dumont explique : Il y a une vente exceptionnelle de mangues Françoise et de citrons Meyer sous la Halle, au Quartier des Serres à Mapou .

La mangue Françoise est une mangue greffée et elle est réputée pour sa qualité gustative exceptionnelle et sa texture généreuse. Sa chair est sucrée, juteuse et possède un parfum intense. À noter que le prix pour ces mangues est de Rs 150 le kilo alors que le citron à Rs 100 le kilo.

La mangue Françoise est multipliée par greffe sur des manguiers de la variété « maison rouge », qui est une variété rustique et cela existe depuis des années. La mangue « maison rouge » est une variété emblématique de l'océan Indien, principalement cultivée à l'ile Maurice et à l'ile de la Réunion.

Le manguier « maison rouge » est souvent utilisé comme porte-greffe en raison de sa grande rusticité et de sa vigueur ; et lorsqu'il est lui-même greffé pour la production de fruits, il commence généralement à produire après trois ans. La récolte, selon le Diversification Manager, devrait atteindre près d'une tonne. En termes de clientèle, il s'attend à environ 1500 à 2000 visiteurs pour ce vendredi.

Ce projet ne se limite pas à cette seule journée car les ventes seront étendues dans les semaines à venir afin d'introduire d'autres variétés de fruits ; par exemple les avocats et des dattes. L'objectif est de proposer une variété de fruits aux clients chaque semaine. Une offre diversifiée répondant aux attentes des consommateurs tout en valorisant la production locale. Cette initiative s'inscrit ainsi dans une dynamique de promotion de la diversité agricole et de rapprochement entre producteurs et consommateurs.