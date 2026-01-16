Ile Maurice: Coopération énergétique - Une mise en œuvre concrète des accords franco-mauriciens

La coopération énergétique entre Maurice et la France franchit une étape décisive avec l'entrée en opération des engagements bilatéraux renforcés lors de la visite officielle du président Emmanuel Macron à Maurice en novembre 2025.

Dans ce contexte, une délégation d'Électricité de France (EDF) Réunion a mené une mission de travail à Maurice en décembre, marquant le lancement d'un partenariat technique et stratégique avec le Central Electricity Board (CEB). Cette collaboration s'inscrit dans une dynamique régionale visant à renforcer la sécurité énergétique, à accélérer la transition vers un mix électrique plus durable et à accroître la résilience des réseaux face aux événements climatiques extrêmes.

Dans un environnement de plus en plus exposé aux crises majeures, l'objectif est de consolider les capacités techniques et opérationnelles du système électrique mauricien. À court terme, le partenariat prévoit un appui technique immédiat au CEB à travers une série de missions ciblées.

EDF Réunion interviendra notamment dans la réalisation de diagnostics techniques, d'audits spécialisés et de formations aux équipes du CEB. Ces interventions porteront sur le renforcement des méthodes de planification du réseau afin de garantir la sécurité électrique et la fiabilité de l'approvisionnement, ainsi que la mise en place de mécanismes d'entraide pour les pièces de rechange et les équipements stratégiques.

Parmi les priorités identifiées figure un audit des systèmes de stockage par batteries (Battery Energy Storage Systems -BESS), compte tenu du rôle croissant de ces technologies dans l'intégration des énergies renouvelables. En parallèle, des formations techniques seront dispensées au personnel du CEB afin de renforcer les compétences liées à l'exploitation des installations et à l'assistance technique en cas de besoin.

Au-delà de cet appui immédiat, les deux entités ont convenu de structurer une coopération à moyen et long termes. Celle-ci sera axée sur la modernisation et la digitalisation des réseaux et des infrastructures électriques, avec pour ambition d'améliorer la stabilité, la flexibilité et la performance globale du système. Le partage d'expertise et de bonnes pratiques en planification des réseaux, l'accompagnement d'audits techniques et le développement de solutions favorisant la flexibilité du système électrique constituent les principaux axes de cette collaboration.

Le partenariat intègre également un volet dédié à la santé et la sécurité au travail. EDF Réunion apportera son expertise en prévention des risques professionnels, en s'appuyant sur les standards de Prévention Santé Sécurité au Travail (PSST) du groupe EDF, afin de renforcer les procédures et les pratiques de sécurité au sein des équipes techniques.

Enfin, compte tenu de l'exposition commune de Maurice et de La Réunion aux cyclones et autres aléas climatiques extrêmes, le CEB et EDF Réunion ont exprimé leur volonté de mettre en place des mécanismes d'entraide. Ces dispositifs permettront une mobilisation rapide des expertises et des ressources en cas de crise, afin d'assurer la continuité du service électrique et un rétablissement rapide des infrastructures essentielles.