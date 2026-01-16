Ile Maurice: Trois victimes en deux jours

Depuis le 1er janvier, la route continue de faire des victimes à Maurice. Dix personnes sont déjà décédées dans neuf accidents graves, illustrant la persistance des dangers routiers.

Trois accidents récents, survenus entre le 10 et le 15 janvier, ont coûté la vie à trois personnes, dont un haut gradé de la police.

Port-Louis : un automobiliste succombe après avoir percuté une barrière

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mercredi 14 janvier, vers 3 h 50, un accident s'est produit à la rue Pope Hennessy, à hauteur de la mairie de Port-Louis. Le conducteur, Mohammad Fazil Beedassy, 67 ans et habitant de Port-Louis, a été retrouvé grièvement blessé et inconscient à l'intérieur de son véhicule endommagé. Transporté en urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, il a été admis en unité de soins intensifs chirurgicaux.

Les images des caméras Safe City ont montré que la voiture avait percuté une barrière métallique. Malgré les soins prodigués, M. Beedassy est décédé. L'autopsie réalisée par le Dr Prem Chamane, Police Medical Officer, a attribué le décès à un choc consécutif à une rupture du foie. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

New-Grove : un piéton heurté par une motocyclette

Vendredi 10 janvier, vers 16 h, Krishna Ramkhelawon, 48 ans, a été percuté par une motocyclette sur Branch Road, New-Grove. Le conducteur, un jeune homme de 29 ans, a été testé négatif à l'alcool. La victime, qui traversait la route en état d'ébriété, a été transportée par le SAMU à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, où elle a été admise en soins intensifs. Malgré les efforts médicaux, le piéton est décédé le mardi 14 janvier. L'autopsie a révélé des lésions craniocérébrales. La police enquête pour éclaircir les circonstances de ce drame.

Vacoas : un haut gradé de la police tué dans un accident

Jeudi 15 janvier, vers 7 h 30, Soomendra Hurree, 57 ans, assistant surintendant de police à la Traffic Branch, domicilié à Sadally, Vacoas, a trouvé la mort dans un accident sur la route Ligne Berthaud, près du supermarché Winners.

Son véhicule, une Toyota, est entré en collision avec une Mercedes en stationnement devant le commerce Jeet Dhollpuri Store. L'impact a également impliqué un van Nissan conduit par un autre habitant de Floréal. Les secours du SAMU ont constaté le décès de l'assistant surintendant de police sur place. L'autopsie, réalisée par le Dr Sunassee au PMOC, a attribué la mort à une fracture des vertèbres cervicales. Les tests d'alcoolémie des deux autres conducteurs se sont révélés négatifs. Le corps a été remis à la famille pour les funérailles.