Ile Maurice: Une baisse enregistrée à tous les niveaux

Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a rendu public, ce vendredi 16 janvier, les résultats du School Certificate (SC) pour la cuvée 2025. Les chiffres font état d'une baisse notable du taux de réussite à l'échelle nationale, confirmant une tendance préoccupante dans le secteur éducatif.

Le taux de réussite global s'établit cette année à 69,28 %, en recul par rapport à 2024, où il atteignait 72,65 %, a indiqué Serge Ng Tat Chung, directeur du Mauritius Examinations Syndicate (MES). Une diminution observée à tous les niveaux, selon les données communiquées, et qui relance les interrogations sur les défis auxquels font face les élèves, les enseignants et les établissements scolaires.

Malgré ce contexte général marqué par un fléchissement des performances, certains résultats se démarquent. Les collèges transformés en Académies affichent en effet un taux de réussite de 100 %, confirmant leur constance académique et leur capacité à maintenir un haut niveau de performance.

Ces résultats interviennent dans un contexte éducatif en pleine mutation, marqué par des réformes, des ajustements pédagogiques et des débats récurrents sur la qualité de l'enseignement, l'encadrement des élèves et les conditions d'apprentissage. Si les chiffres globaux suscitent des préoccupations, ils offrent également une base de réflexion pour identifier les lacunes et renforcer les stratégies éducatives à tous les niveaux.