Cameroun: Le poids d'un nom - Étienne eto'o choisit villarreal b pour échapper à l'ombre

16 Janvier 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

L'annonce est tombée, froide et administrative. Le prêt cassé d'Étienne Eto'o au CD Mirandés est acté. Pour l'attaquant de 23 ans, le constat est brutal : huit matchs, zéro but. Une sécheresse qui, pour un avant-centre, devient une question de réalisme et de légitimité.

Derrière le joueur, il y a le patronyme. Celui de Samuel, légende absolue. Un héritage qui se transforme aujourd'hui en étalon impossible à atteindre. Chaque sortie infructueuse, chaque occasion manquée, pèse doublement. Le fils n'arrive pas à écrire son propre chapitre dans le livre déjà bien rempli du père.

Dans ce contexte, son prochain choix interroge. Pour sa relance, Étienne Eto'o a décliné les sirènes du Barça Atlètic pour s'engager avec Villarreal B, en troisième division. Un renoncement au prestige catalan au profit d'un projet peut-être plus humble, mais aussi plus stable. L'objectif est clair : retrouver un rythme régulier, des minutes de jeu et, enfin, des buts. Loin des projecteurs les plus aveuglants, c'est peut-être là qu'il pourra enfin respirer et construire.

À 23 ans, la marge de manoeuvre se réduit. Ce transfert à Villarreal B représente-t-il la dernière chance de se forger une carrière à son propre nom, ou simplement un nouvel échec annoncé ?

