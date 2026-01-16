Ethiopie: Le pays adopte une vision globale visant à transformer les berges fluviales en moteurs de croissance urbaine durable

16 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le développement des berges en Éthiopie est guidé par une vision globale qui va au-delà du simple traitement ou de la restauration des cours d'eau », a déclaré le cabinet du Premier ministre.

Selon la publication du cabinet sur les réseaux sociaux, l'approche se concentre sur le développement intégré des infrastructures le long des berges, avec des zones tampons pouvant s'étendre au-delà ou à moins de 50 mètres de chaque côté, en fonction de la zone et des conditions locales.

En organisant l'utilisation des terres au sein de ces corridors, l'initiative vise à réduire la pollution et les risques d'inondation, à restaurer les écosystèmes et à créer des espaces publics, des réseaux de mobilité et des opportunités économiques. Cette stratégie flexible et holistique transforme les berges en environnements bien gérés, productifs et vivables qui favorisent une croissance urbaine durable et le bien-être des communautés.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.