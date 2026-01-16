Ethiopie: Le pays et l'Inde mettent en place une exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques

Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Inde ont officiellement mis en œuvre un accord mutuel d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, qui entre en vigueur aujourd'hui, marquant une étape importante vers le renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cet accord, qui permet aux fonctionnaires diplomatiques éligibles des deux nations de voyager sans visa, vise à faciliter la mobilité diplomatique et à renforcer la coopération bilatérale. Il est entré en vigueur grâce à la signature d'un échange de notes diplomatiques sur l'exemption mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le directeur général des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique au ministère éthiopien des Affaires étrangères, Dewano Kedir, a déclaré que la récente visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Éthiopie avait élevé les relations bilatérales à un nouveau niveau. Il a souligné que des efforts sont en cours pour mettre en œuvre les engagements pris par le Premier ministre Abiy Ahmed et le Premier ministre Modi, l'accord d'exemption de visa étant l'un des principaux résultats.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Dewano a décrit la mise en œuvre de l'accord comme une étape importante qui renforcera encore les relations diplomatiques, améliorera la mobilité et approfondira la coopération entre les deux pays. Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à mettre pleinement en œuvre l'accord d'exemption de visa. Soulignant l'importance de l'Inde pour l'Éthiopie, M. Dewano a insisté sur le fait que l'Inde est l'une des économies les plus dynamiques au monde, notant que l'Éthiopie suit également une trajectoire de croissance similaire, ce qui crée des opportunités pour un partenariat plus étroit.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a confirmé que l'accord mutuel d'exemption de visa est désormais mis en œuvre. Il a décrit cette avancée comme un moment important dans les relations entre l'Éthiopie et l'Inde, soulignant qu'elle faciliterait les déplacements des titulaires de passeports diplomatiques, qui jouent un rôle clé en tant que décideurs politiques dans les deux pays.

L'ambassadeur Rai a ajouté que lors de la visite du Premier ministre Modi en Éthiopie le mois dernier, plusieurs questions bilatérales avaient été abordées, notamment l'accord d'exemption de visa, que les deux parties souhaitaient mettre en œuvre le plus rapidement possible. Cet accord devrait faciliter davantage les déplacements diplomatiques, promouvoir une interaction efficace et renforcer la coopération entre l'Éthiopie et l'Inde, reflétant ainsi le partenariat stratégique croissant entre les deux nations.