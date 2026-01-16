Sénégal: Politique nationale de l'emploi - Ziguinchor mobilisée pour une 'approche territorialisée'

Ziguinchor — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a présidé, jeudi, à Ziguinchor (sud), un Comité régional de développement (CRD) spécial consacré à l'élaboration de la nouvelle Politique nationale de l'emploi (PNE), dans le cadre d'une démarche participative et décentralisée, a constaté l'APS.

Placée sous la supervision du gouverneur de région, la rencontre a réuni autorités administratives, collectivités territoriales, acteurs économiques, représentants de la Chambre de commerce, professionnels du tourisme, services déconcentrés de l'État, responsables de projets, jeunes et femmes, avec pour objectif de bâtir une politique de l'emploi ancrée dans les réalités locales.

Selon des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) présentées au cours des échanges, 64 % de la population de la région de Ziguinchor est en âge de travailler, tandis que 41,5 % des jeunes sont hors du système d'emploi, de formation ou de scolarisation.

La région ne compte par ailleurs que 2.590 contrats de travail officiellement enregistrés auprès de l'Inspection du travail.

Le ministre a indiqué que cette consultation s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de développement 2025-2029, arrimée à l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", qui fait de l'emploi et de l'employabilité des priorités majeures du gouvernement, sur instruction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Les consultations régionales doivent permettre de produire un diagnostic structuré, enrichi de recommandations concrètes, afin d'alimenter une politique nationale de l'emploi ambitieuse, inclusive et durable ", a déclaré Amadou Moustapha Ndieck Sarré, appelant à l'engagement actif de l'ensemble des acteurs locaux.

Il a annoncé la mise en place prochaine d'un cadre régional de concertation dédié à l'emploi, tout en rappelant les dispositions du Code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, soulignant qu'un troisième CDD équivaut automatiquement à un contrat à durée indéterminée.

À travers cette initiative, Ziguinchor se positionne comme un territoire pilote dans le processus d'élaboration de la future Politique nationale de l'emploi, avec l'ambition de favoriser une insertion socioprofessionnelle durable, notamment en faveur des jeunes, selon le ministre.