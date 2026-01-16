Sénégal: Moustapha Guirassy - 'La question des enseignants décisionnaires a été réglée'

Dakar — La principale revendication des enseignants liée à la question des décisionnaires dans le secteur de l'éducation a été réglée avec l'adoption récente d'un décret en Conseil des ministres, mettant fin à une situation restée en suspens pendant plusieurs décennies, assure le ministre de tutelle.

Le ministre de l'Education nationale s'entretenait avec des journalistes, jeudi, à Dakar, en marge de la cérémonie de rentrée solennelle de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation (IGEF), couplée avec l'installation du Comité scientifique de la refondation curriculaire.

La satisfaction de cette revendication représente "une bonne nouvelle" pour les acteurs du système éducatif, a-t-il dit, rappelant que ce problème restait en l'état depuis toutes ces années.

"En moins de deux ans [avec l'arrivée du nouveau pouvoir], cette affaire a été définitivement réglée", a-t-il souligné, précisant qu'un communiqué officiel a été publié pour rendre compte de la nouvelle donne.

En janvier dernier, le nouveau régime avait pris la décision d'aligner le statut des enseignants dits décisionnaires sur celui de leurs camarades fonctionnaires.

Cette décision, qui concerne près de 7000 enseignants, selon les syndicats, vient surtout corriger une "iniquité" remontant à plusieurs décennies, avec la création de deux catégories d'enseignants : les titulaires (fonctionnaires) et les décisionnaires (non-fonctionnaires).

Ces derniers, malgré la même charge de travail, et même à diplôme égal, sont exclus des avantages statutaires et reçoivent aussi des pensions de retraite inférieures.

Les préoccupations des enseignants, sur cette question, concernent désormais l'accélération de la mise en oeuvre du décret adopté, a ajouté le ministre de l'Education nationale.

À ce sujet, il a invité les membres du G7, désignant les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'Education, et leurs partenaires, à faire preuve de compréhension face aux exigences du processus administratif.

Le ministre a toutefois rassuré que les étapes restantes seront "définitivement évacuées dans les prochains jours", au bénéfice des acteurs qui, selon lui, ont été "injustement traités" par le passé.

Tout en réaffirmant la qualité des relations avec le G7, qu'il qualifie d"'amis et partenaires", Moustapha Mamba Guirassy a exprimé le souhait de voir ces derniers saluer publiquement les avancées enregistrées, notamment l'adoption du décret sur les décisionnaires des enseignants décisionnaires.

"L'essentiel de leurs doléances a déjà été pris en charge par les autorités", a-t-il insisté, ajoutant que le dialogue social dans le secteur de l'éducation "se passe très bien".

Le ministre de l'Éducation nationale a également réaffirmé son attachement au dialogue avec le G7 et ses partenaires, les invitant à accompagner le processus de refondation de l'école sénégalaise dans un esprit de compréhension et de responsabilité, notamment sur les questions liées aux revendications du secteur.

L'école sénégalaise, "déjà fragilisée par des crises cycliques récurrentes, ne saurait une fois de plus être prise en otage au détriment des apprenants, des familles et de l'avenir du pays", ajoute-t-elle.

Le G7, regroupant les sept syndicats d'enseignants les plus représentatifs du secteur de l'éducation, prévoit des débrayages, grèves et marches au cours de ce mois, pour faire aboutir ses revendications.

Les syndicats concernés réclament la révision du statut des enseignants décisionnaires, l'arrêt systématique de la surimposition des rappels dus aux enseignants et la convocation du Comité de suivi des accords signés avec le gouvernement.

Dans un communiqué, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous (CNEPT) appelle syndicats d'enseignants à privilégier la voie d'un dialogue "constructif" avec l'État pour assurer la stabilité du système éducatif.

La CNEPT, une organisation de la société civile spécialisée dans l'éducation, invite les parties concernées à poursuivre les négociations "dans un esprit de responsabilité et de préservation de l'intérêt supérieur des élèves".

L'organisation invite le président de la République ainsi que le gouvernement à "veiller au respect strict des engagements pris, notamment sur la question des décisionnaires, afin de restaurer la confiance, apaiser le climat social et garantir la stabilité du système éducatif".