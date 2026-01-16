Sénégal: Kédougou - Un député plaide pour la formalisation de l'orpaillage traditionnel

16 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le président de la commission de l'Energie et des Ressources minérales de l'Assemblée nationale, Babacar Diop, a invité l'Etat à formaliser le travail des orpailleurs de la région de Kédougou (sud-est), relevant que l'exploitation traditionnelle de l'or "se fait dans des conditions extrêmement difficiles".

"Il faut que l'Etat du Sénégal arrive à formaliser de façon effective le travail des orpailleurs de la région de Kédougou pour qu'ils puissent travailler et gagner leurs vies dignement", a-t-il plaidé.

Le parlementaire intervenait, jeudi, au village aurifère de Bantako en compagnie de 15 députés et membres de la commission de l'Energie et des Ressources minérales de l'Assemble nationale ainsi que des orpailleurs traditionnels.

Cette délégation a été conduite par le directeur régional des Mines de Kédougou, en présence du directeur régional des établissements classés, Maurice Ndior.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Babacar Diop a expliqué que leur mission consiste à rencontrer tous les acteurs du secteur extractif, surtout les orpailleurs traditionnels, sur instruction du président de l'Assemblée nationale.

"C'est une mission qui consiste à rencontrer tous les acteurs du secteur extractif de Kédougou. Et nous avons fait une très grande découverte en trouvant des orpailleurs qui exploitent de l'or dans des conditions excrément difficiles", a-t-il déploré.

Les députés disent également avoir constaté, à Bantako, un "accès difficile" aux sites d'orpaillage, le problème de couloir et la destruction de matériels des orpailleurs par les forces de défense et de sécurité (FDS).

M. Diop a souligné que les orpailleurs ont besoin d'aide pour travailler dans de meilleures conditions, favorisant une accalmie dans cette zone d'exploration clandestine de l'or.

Le président de la Fédération régionale des orpailleurs de Kédougou, Lamine Cissoko, a fait savoir que les FDS saisissent régulièrement leurs matériels acquis grâce à des prêts bancaires.

Les forces de sécurité procèdent régulièrement à des démantèlements de sites d'orpaillage clandestins.

"Nous voulons que l'Etat nous donne des couloirs d'or et mette fin aux démantèlements de nos sites d'orpaillage qui sont pourtant autorisés", a dit M. Cissoko.

La délégation de la commission de l'Energie et des Ressources minérales va séjourner pendant 5 jours à Kédougou pour rencontrer tous les acteurs du secteur extractif. Elle compte se rendre vendredi et samedi dans les sociétés minières de Managem-Boto, de Sabodala et de la Mine d'or de Mako.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.