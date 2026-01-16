Sénégal: Kédougou - Un député plaide pour la formalisation de l'orpaillage traditionnel

Le président de la commission de l'Energie et des Ressources minérales de l'Assemblée nationale, Babacar Diop, a invité l'Etat à formaliser le travail des orpailleurs de la région de Kédougou (sud-est), relevant que l'exploitation traditionnelle de l'or "se fait dans des conditions extrêmement difficiles".

"Il faut que l'Etat du Sénégal arrive à formaliser de façon effective le travail des orpailleurs de la région de Kédougou pour qu'ils puissent travailler et gagner leurs vies dignement", a-t-il plaidé.

Le parlementaire intervenait, jeudi, au village aurifère de Bantako en compagnie de 15 députés et membres de la commission de l'Energie et des Ressources minérales de l'Assemble nationale ainsi que des orpailleurs traditionnels.

Cette délégation a été conduite par le directeur régional des Mines de Kédougou, en présence du directeur régional des établissements classés, Maurice Ndior.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Babacar Diop a expliqué que leur mission consiste à rencontrer tous les acteurs du secteur extractif, surtout les orpailleurs traditionnels, sur instruction du président de l'Assemblée nationale.

"C'est une mission qui consiste à rencontrer tous les acteurs du secteur extractif de Kédougou. Et nous avons fait une très grande découverte en trouvant des orpailleurs qui exploitent de l'or dans des conditions excrément difficiles", a-t-il déploré.

Les députés disent également avoir constaté, à Bantako, un "accès difficile" aux sites d'orpaillage, le problème de couloir et la destruction de matériels des orpailleurs par les forces de défense et de sécurité (FDS).

M. Diop a souligné que les orpailleurs ont besoin d'aide pour travailler dans de meilleures conditions, favorisant une accalmie dans cette zone d'exploration clandestine de l'or.

Le président de la Fédération régionale des orpailleurs de Kédougou, Lamine Cissoko, a fait savoir que les FDS saisissent régulièrement leurs matériels acquis grâce à des prêts bancaires.

Les forces de sécurité procèdent régulièrement à des démantèlements de sites d'orpaillage clandestins.

"Nous voulons que l'Etat nous donne des couloirs d'or et mette fin aux démantèlements de nos sites d'orpaillage qui sont pourtant autorisés", a dit M. Cissoko.

La délégation de la commission de l'Energie et des Ressources minérales va séjourner pendant 5 jours à Kédougou pour rencontrer tous les acteurs du secteur extractif. Elle compte se rendre vendredi et samedi dans les sociétés minières de Managem-Boto, de Sabodala et de la Mine d'or de Mako.