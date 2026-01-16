Sénégal: Appel des Layènes - La solidarité islamique et la jeunesse au coeur de la 146e édition

Dakar — La solidarité islamique face aux défis contemporains constitue le fil conducteur de la 146e édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi, prévue les lundi 19 et mardi 20 janvier, a déclaré Seydina Issa Thiaw Laye, coordonnateur général de cet événement religieux depuis 28 ans.

Selon lui, le choix de ce thème répond à une urgence morale et sociale. "Aujourd'hui, force est de constater que la solidarité, telle que recommandée par les textes sacrés et les conventions régissant les États, tend à s'effriter", a-t-il souligné, estimant que l'Appel des Layènes se veut une "interpellation universelle", au-delà des frontières et des appartenances religieuses.

"Cet Appel est une invitation à l'humanisme, à l'unité, au respect des droits humains et à la crainte de Dieu pour les croyants. Il ne s'agira pas seulement de rappeler les textes, mais surtout de mettre l'accent sur leur application concrète", a insisté Seydina Issa Thiaw Laye, dans un entretien exclusif accordé à l'APS.

Il a, à ce propos, évoqué les disparités économiques persistantes dans le monde musulman, le contraste entre l'abondance des ressources naturelles et financières dans certains pays et l'extrême pauvreté observée ailleurs, notamment en Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Si les mécanismes de solidarité comme la zakat, l'aumône ou la finance islamique étaient correctement mis en oeuvre, ces inégalités extrêmes n'existeraient pas", a-t-il estimé.

Dans cette dynamique, l'exemple de la communauté layène, où la solidarité est érigée en principe structurant depuis les débuts de la confrérie, sera largement mis en exergue durant cette édition.

À Cambérène notamment, l'organisation communautaire par générations, héritée de Seydina Issa Rouhou Lahi, premier khalife, repose sur un engagement mutuel et une entraide permanente, a rappelé le coordonnateur général.

Il a également souligné le rôle historique de la confrérie dans l'autonomisation des femmes, notant que dès les années 1930, bien avant les politiques publiques modernes, des initiatives avaient permis aux femmes de s'organiser économiquement.

"Le khalife avait mis à leur disposition sa maison au Plateau, afin qu'elles puissent commercialiser leurs produits agricoles aux marchés de Sandaga et Kermel", a-t-il indiqué.

La jeunesse, pilier et avenir de l'Appel

Abordant la question de la jeunesse, Seydina Issa Thiam Laye a affirmé qu'elle constitue le fer de lance de l'Appel des Layènes, tout en appelant à un encadrement fondé sur un islam tolérant, équilibré et responsable. "Il est essentiel d'inculquer aux jeunes les valeurs d'un islam dépourvu de fanatisme, tel qu'enseigné par les anciens", a-t-il déclaré.

Dans un monde marqué par de profondes mutations et le brassage des cultures, il a plaidé pour une éducation spirituelle et citoyenne des jeunes, leur permettant de connaître leur histoire, leur identité et leur mission, tout en restant ouverts aux expériences positives venues d'ailleurs.

"Il ne faut pas en faire des complexés, mais des citoyens conscients, enracinés dans leur foi et ouverts sur le monde", a-t-il ajouté.

Événement majeur de l'histoire religieuse du Sénégal, l'Appel des Layènes renvoie à la proclamation faite le 24 avril 1883 à Yoff par Seydina Limamou Lahi (PSL), qui s'est présenté comme l'Imam Mahdi, porteur d'un message de renouveau spirituel, de justice, de paix et de rectitude morale.

Chaque année, cette commémoration constitue un temps fort de prière, de transmission des enseignements et de mémoire collective.

La 146e édition s'inscrit dans cette continuité historique et spirituelle, dans un contexte particulier, marqué par le rappel à Dieu, en 2025, du Khalife général Mouhamadou Makhtar Laye, et sous l'autorité du nouveau Khalife général, Seydina Mouhamadou Lamine Laye.

A travers prières, zikr, conférences et moments de forte communion, l'Appel des Layènes entend, une fois encore, réaffirmer sa vocation de repère spirituel, culturel et social, fondé sur la solidarité, la paix et la responsabilité humaine.