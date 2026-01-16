Afrique: Promotion de l'agroécologie - La Tunisie à l'école sénégalaise

Dakar — Une délégation tunisienne a effectué une visite d'échange de deux jours au Sénégal, du 7 au 9 janvier, afin de s'inspirer du modèle sénégalais de promotion de l'agroécologie, a-t-on appris vendredi de CICODEV, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement.

"Dans le cadre du projet 'Transformer le Système Alimentaire Africain pour le rendre plus durable - TAFS' mis en oeuvre par l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV Afrique), une délégation en provenance de la Tunisie a effectué une visite d'échange au Sénégal du 07 au 09 janvier 2026 autour des démarches et mécanismes d'institutionnalisation et de promotion de l'agroécologie", indique un communiqué transmis vendredi à l'APS.

Cette visite constitue une opportunité de présenter l'expérience du Sénégal sur le processus participatif et multisectoriel d'élaboration de la Stratégie nationale de transition agroécologique (SNTAES), à travers une mobilisation et une implication de la société civile, ajoute le texte.

Elle est organisée avec l'appui de CICODEV Afrique et l'Association Tunisienne de Permaculture, tous deux membres de l'Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique (ASFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après le communiqué, l'objectif de cette visite a été de "renforcer les connaissances et les capacités des décideurs tunisiens sur la construction et la mise en oeuvre de stratégies nationales pour l'agroécologie", dans une dynamique de renforcement de la coopération Sud-Sud.

"Le type d'engagement que connait le Sénégal entre la société civile et le gouvernement pour l'élaboration d'une stratégie de l'agroécologie a particulièrement intéressé nos amis tunisiens, et ils ont demandé à avoir un échange [ ...]", a notamment souligné le directeur exécutif de CICODEV Afrique, Amadou Kanouté, à l'issue de cette visite.

La délégation tunisienne, dirigée par Radhouane Tiss, président de l'Association tunisienne de permaculture et permaculteur à Ghomrassen est composée de responsables de directions tunisiennes en charge de l'agriculture biologique, du changement climatique et de la production agricole.

Une séance de travail avec les services techniques du ministère sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage (MASAE), et des discussions portant sur le processus d'élaboration de la stratégie nationale de l'agroécologie au Sénégal, ont été au menu de la visite.

La délégation tunisienne a également rencontré la Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal (DyTAES), un réseau créé en 2019 et regroupant une soixantaine d'organisations de producteurs, de consommateurs, de femmes rurales, d'ONG, d'instituts de recherches, de membres de la société civile, d'élus locaux et d'entreprises oeuvrant dans la promotion de la transition agroécologique au Sénégal.

"Cette rencontre a permis de voir la place et le rôle des acteurs de la société civile dans le plaidoyer et le dialogue politique pour l'institutionnalisation de l'agroécologie au Sénégal", note le communiqué.

Il précise que la délégation tunisienne a aussi été reçue par les députés membres de la Commission du développement rural, avant d'effectuer des visites de terrain à Thiaroye, Toubab Dialao et Thiès, dans des jardins agroécologiques communautaires, notamment.

"Plus qu'une simple visite d'échange, ce fut une démonstration concrète et inspirante de l'Afrique en action. J'espère que cette expérience enrichissante viendra renforcer la dynamique engagée depuis quelques années en Tunisie et accélérer notre passage à l'action, au service de la préservation des ressources naturelles, de la souveraineté alimentaire et du bien-être des citoyens", a déclaré Chamseddine Harrabi, coordinateur du comité sectoriel changement climatique au ministère tunisien de l'Agriculture.