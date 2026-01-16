Sénégal: L'Ecole militaire de santé a formé 1 173 médecins depuis sa création (CEMGA)

Dakar — L'Ecole militaire de santé du Sénégal a formé 1 173 médecins depuis sa création en 1968, contribuant de manière durable à la consolidation des capacités sanitaires et opérationnelles des armées sénégalaises et de celles de plusieurs autres pays, a déclaré, vendredi, le chef d'état-major général des armées sénégalaises.

S'exprimant lors de la première édition de la cérémonie de sortie de promotion de l'EMS, le général Mbaye Cissé s'est réjoui de l'accession des pensionnaires de cette promotion 2025 au statut d'officiers du service de santé des armées, consacrant "un choix exigeant, noble mais profondément engageant".

Cette promotion 2025 compte "33 élèves officiers dont 26 médecins, 2 pharmaciens, 3 chirurgiens-dentistes et 2 médecins vétérinaires", parmi lesquels figurent deux Gabonais et un Togolais.

La cérémonie de sortie de promotion marque "un tournant décisif" dans les vies professionnelle et personnelle de ces nouveaux médecins militaires, a ajouté le CEMGA, qui les a exhortés à accomplir "avec honneur, rigueur et professionnalisme" la mission qui fonde "l'identité et la noblesse du service de santé des armées".

"Il vous appartiendra d'abord d'assurer en toute circonstance le soutien des troupes, condition indispensable à la préparation, à l'engagement et à la résilience opérationnelle", a-t-il lancé à l'endroit des 33 médecins-lieutenants.

Le CEMGA leur a également rappelé leurs missions de "préservation de la santé du combattant, de prise en charge des blessés et de prévention des maladies accomplies dans les environnements les plus contraignants avec compétence, sans froid et un sens de la décision".

Le commandant de l'Ecole militaire de santé, le dentiste-colonel Amady Barro Mbodj, a souligné que cette cérémonie de sortie de promotion consacre la fin de la vie d'élèves-officiers et le début de l'engagement d'officier envers la nation toute entière.

"C'est également le couronnement d'une formation initiale qui a combiné une formation militaire d'officiers à la préparation académique pour l'obtention du diplôme de docteur d'État en médecine, pharmacie, chirurgie-dentaire ou médecine vétérinaire", a-t-il ajouté.

Le dentiste-colonel Mbodj a également déclaré que la formation contribue à "renforcer le sentiment d'appartenance à l'institution militaire et rappeler le droit de servir la République du Sénégal".

Le médecin-lieutenant Moctar Ndiaga Fall, qui fait partie des 33 nouveaux médecins militaires, s'est réjoui de la formation reçue, estimant que les nouveaux sortants sont "bien outillés pour servir la nation partout où la mission les appellera".