Sénégal: L'album 'Daaraay aduna'aborde des thèmes centrés sur l' expérience de la vie et la patience (Auteur)

L'album intitulé "Daaraay aduna" (L'école de la vie) en wolof", sorti en décembre 2025 sur plusieurs plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music et Deezer, explore différents thèmes axés sur l'expérience de la vie et la patience, a-t-on appris, jeudi, de son auteur Ahmad Sahid Diba dit "Baye Dibs", jeune rappeur sénégalais.

"+Daaraay aduna+ signifie l'école de la vie. L'idée générale de cet album et le message particulier que j'ai voulu véhiculer est la patience. C'est un album qui est riche en thèmes, notamment sur la jeunesse, l'environnement, etc. Je parle aussi des expériences de vie", a-t-il expliqué.

Dans un entretien avec l'APS, Baye Dibs souligne que le principal objectif de cet album est de rappeler aux gens que "chaque chose à son temps" dans la vie.

Il dit qu'il a commencé à écrire les textes de cet album entre 2012-2013, avant de sortir en 2019 un avant album, suivi de l'enregistrement en 2020.

L'album 100% hip hop, a-t-il dit, compte 13 titres, dont "l'intro, Say hip hop, Invention création, Baawounane, Mélokaanu andando, Yoonu ndaw, etc".

Sur le choix de chanter en langue wolof et un peu en français dans cet album, le jeune rappeur indique avoir voulu montrer son ambition d'élargir son public auprès de la jeunesse.

"J'ai chanté un ou deux vers en français, mais la base de cet album est en wolof. J'ai voulu transmettre mon message à toute la jeunesse sénégalaise", dit-il.

Selon Baye Dibs, le titre "Say hip hop" invite les gens à se focaliser sur le message du hip hop. "Dans ce morceau, le message est que le rap ne se transforme jamais, il est toujours ce qu'il était, même si sa forme peut changer, tandis que le titre 'Invention création' est un rappel aux hommes que Dieu est le créateur de toute chose",même s'ils sont à l'origine de plusieurs inventions.

Quand à "Mélokaanu andando", il est dédié à l'amitié, signale celui qui a débuté sa carrière musicale en 2005, dans la région de Saint-Louis.

Ahmad Sahid Diba dit "Baye Dibs" souligne également avoir agrémenté son album de quelques citations tirées de l'ouvrage "L'enfant noir" de l'écrivain Guinéen, Camara Laye (1928-1980), pour mettre en valeur ce dernier. C'est pourquoi, le rappeur assimile son produit musical à un "livre rappé".

Pour la promotion de l'album 'Daaraay aduna" auprès des mélomanes, Baye Dibs mise sur les médias et les plateformes numériques, mais aussi sur les concerts.

A côté du rap, Ahmad Sahid Diba dit "Baye Dibs" a suivi des études de Sociologie à l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis où il a obtenu sa Licence, en plus d'une formation en Journalisme.