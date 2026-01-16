Ethiopie: L'UE et ses États membres restent des partenaires fiables du pays - Ministre des Affaires étrangères Gedion

Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos a déclaré que l'Union européenne et ses États membres restaient des partenaires fiables de l'Éthiopie, qualifiant cette relation de partenariat essentiel fondé sur des valeurs et des aspirations communes.

Le ministre a reçu aujourd'hui dans son bureau le secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure chargé des affaires politiques, Olof Skoog. Gedion a souligné les efforts déployés par l'Éthiopie en faveur de l'intégration régionale, notant l'alignement avec l'initiative Global Gateway de l'Union européenne, et a exprimé l'engagement du pays à faire progresser l'intégration économique dans la région.

Faisant référence aux réformes macroéconomiques en cours, il s'est félicité que les entreprises européennes tirent parti du climat commercial favorable en Éthiopie et les a encouragées à investir davantage. Le secrétaire général adjoint Skoog a réaffirmé le partenariat stratégique entre l'Éthiopie et l'Union européenne, soulignant le soutien de l'UE aux réformes économiques de l'Éthiopie et félicitant le pays pour son prochain rôle d'hôte de la COP32 en 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également exprimé la volonté de l'UE de coopérer dans le cadre des initiatives en cours et futures. Selon le ministère des Affaires étrangères, la discussion a également porté sur la paix et la sécurité régionales, les deux parties convenant de continuer à travailler ensemble dans les domaines d'intérêt commun.