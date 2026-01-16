Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que son gouvernement avait pris des mesures délibérées et de grande envergure pour renforcer les institutions financières et économiques de l'Éthiopie.

Il a ajouté que le renforcement des institutions et la préparation étaient des responsabilités fondamentales du gouvernement. Évoquant la conférence Finance Forward Ethiopia à laquelle il a participé aujourd'hui, le Premier ministre a déclaré que ce forum de haut niveau avait réuni les principales institutions publiques et financières du pays afin d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre du programme national de réforme en cours.

La conférence a fourni une plateforme essentielle qui a permis de mettre en évidence les progrès réalisés dans les domaines de la gestion budgétaire, de la réforme du secteur monétaire et financier, de l'administration des recettes et du développement des marchés de capitaux.

En outre, le Premier ministre a déclaré que les progrès réalisés en matière de gouvernance des investissements et de réforme des entreprises publiques étaient considérés comme essentiels à l'agenda national. Le Premier ministre Abiy a également souligné le rôle essentiel de la coordination et de la connectivité pour maintenir la dynamique de réforme et faire avancer le programme de transformation économique plus large de l'Éthiopie.