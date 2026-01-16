Afrique: L'Union africaine reçoit le groupe de facilitateurs UA-CAE-SADC sur la situation dans l'est de la RDC

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a reçu mercredi le groupe de facilitateurs UA-CAE-SADC sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Ce groupe est composé d'Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, de Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, de Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, et de Mokgweetsi Masisi, ancien président du Botswana. Elias Magosi, secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), était également présent à la réunion.

Au cours de la réunion, le président de la CUA a félicité les facilitateurs pour leur leadership, leur sagesse et leur engagement soutenu dans les efforts visant à rétablir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Il a réaffirmé le soutien total de la Commission de l'Union africaine au mandat du Panel et à son rôle dans la promotion de solutions africaines aux conflits sur le continent. S'exprimant au nom du Panel, Olusegun Obasanjo a salué le leadership et l'engagement sans faille du Président en faveur des initiatives de paix africaines et menées par l'Afrique.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la cohérence et de l'harmonisation entre tous les efforts de paix, y compris les initiatives de Washington et de Doha, afin de soutenir le processus mené par l'UA. Le groupe de facilitateurs continuera à travailler en étroite collaboration avec Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise et médiateur désigné par l'UA, afin d'impliquer toutes les parties prenantes concernées dans la recherche d'une solution durable, inclusive et viable à la crise qui sévit dans l'est de la RDC.