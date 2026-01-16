Sénégal: Magal de Kazu Rajab - Des milliers de fidèles réunis à Touba dans la ferveur

Ce 16 janvier, les mourides commémorent le Magal de Kazu Rajab, marquant la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général de la confrérie. À Touba, la célébration rassemble des milliers de fidèles, venus du Sénégal et de la diaspora, pour des prières et un temps de recueillement.

Dans la matinée, Touba bat au rythme du magal : les véhicules transportant les pèlerins affluent vers le centre-ville, créant un flot continu. Autour de la grande mosquée, le décor a complètement changé. Les fidèles arrivent de toutes parts pour se recueillir en ce lieu saint de la cité de Bamba.

À l'entrée de la grande mosquée de Touba, un long fil de fidèles s'étirent en direction du mausolée de Serigne Fallou Mbacké. Ce site s'est transformé en espace de prière et de recueillement pour les nombreux visiteurs venus commémorer la naissance du deuxième khalife général des mourides.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Devant le mausolée, les pèlerins, déjà venus en ziara, affichent un sentiment de satisfaction. Foulard sur la tête, Fatou, jeune fille de Tivaouane, se présente comme fidèle de Serigne Moustapha Sy. « Je suis talibé de Serigne Moustapha Sy, mais je porte Serigne Fallou Mbacké dans mon coeur », a-t-elle déclaré, le sourire aux lèvres, ajoutant qu'elle a préféré manquer le grand Magal de Touba pour venir célébrer le Kazu Rajab.

Elle prie pour que toutes les supplications soient exaucées par la grâce de Serigne Fallou Mbacké. « Je suis tellement contente. Je prie pour que l'on célèbre cet événement pendant de nombreuses années à venir », a-t-elle ajouté.

À ses côtés, un jeune homme en blouson, Ibrahima Ndiaye, originaire de Louga, assiste pour la quatrième fois à la célébration du Kazu Rajab. Il rend grâce à Serigne Fallou Mbacké, formulant des prières pour que la paix règne au Sénégal. Amateur de football, Ibrahima ajoute une supplique : « Que les Lions gagnent la CAN ».

Au-delà du mausolée, les fidèles défilent vers les différentes résidences des fils de Serigne Fallou Mbacké, disséminées dans Touba. C'est l'occasion pour chacun de renouveler ses voeux et de partager des moments de communion.