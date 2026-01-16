communiqué de presse

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) à sa 1322e réunion tenue le 27 décembre 2025 sur l'examen des conclusions du 12e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique (Processus d'Oran), tenu, au niveau ministériel, les 1er et 2 décembre 2025 à Alger (Algérie).

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Notant les allocutions d'ouverture de S.E. Kacou Houadja Léon Adom, ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et président du CPS pour le mois de décembre 2025, et de S.E. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire, et coordinateur des membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies ;

Notant également les déclarations de S.E. Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, en sa qualité de Président du Conseil exécutif de l'UA, et de S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'UA ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappelant les conclusions de tous les précédents séminaires de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que les déclarations et décisions connexes, en particulier le PSC/PR/COMM.1259 (2025) adopté à sa 1259e réunion tenue le 5 février 2025 sur l'adoption et l'examen des conclusions du 11e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique ;

Déterminé à renforcer sans cesse les capacités des membres africains (A3) du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en vue d'amplifier la voix de l'Afrique et d'accroître davantage l'efficacité des A3 dans la formulation, la défense et la promotion des positions et intérêts communs de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies ; et

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité ;

1. Se déclare profondément préoccupé par la reconnaissance unilatérale par Israël de la « prétendue République du Somaliland » en tant qu'entité indépendante, laquelle reconnaissance menace la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité et la stabilité de la République fédérale de Somalie ;

2. Décide d'adopter les conclusions du 12e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu les 1er et 2 décembre 2025 à Alger (Algérie) ;

3. Félicite le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'avoir, une fois de plus, accueilli gracieusement le 12e Séminaire de haut niveau en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) ;

4. Félicite les membres sortants des A3+, à savoir la République algérienne démocratique et populaire, la République de Sierra Leone et la République coopérative de Guyana, pour leur contribution exemplaire à l'amplification de la voix de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies ;

5. Félicite la République démocratique du Congo et la République du Libéria pour leur élection en qualité de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et exprime l'espoir de l'Afrique quant à leur contribution et leur engagement indéfectible à défendre les positions et les intérêts africains communs au sein du Conseil de sécurité des Nations unies ;

6. Encourage les A3 nouvellement configurés, à savoir la République démocratique du Congo, le Libéria et la Somalie, à maintenir la cohésion et la dynamique actuelle, à préserver les acquis réalisés jusque-là et à continuer à renforcer leur unité et leur coordination, en vue d'amplifier et de porter plus efficacement la voix de l'Afrique sur les questions de paix et de sécurité qui intéressent et préoccupent le continent, dans le cadre du processus décisionnel du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

7. Engage vivement les A3 à rationaliser et à faire valoir les priorités africaines et les positions africaines communes dans le traitement des questions de paix et de sécurité en Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies ;

8. Exprime sa profonde gratitude aux amis du séminaire, aux partenaires et aux autres participants pour leur précieuse contribution au succès du séminaire de haut niveau ;

9. Demande à la Commission de l'UA de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre effective des conclusions du 12e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique ;

10. Attend avec intérêt l'organisation réussie du 13e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu à Oran (Algérie) en décembre 2026 ; et

11. Décide de rester activement saisi de la question.