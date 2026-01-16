Ile Maurice: Jean Lino Albert maintenu en détention, le DPP ferme la porte à la liberté provisoire

Face à la cour de Pamplemousses, Jean Lino Albert a fixé son sort immédiat ce vendredi. Le Directeur des poursuites publiques (DPP) a clairement indiqué son opposition à toute remise en liberté conditionnelle. Le prévenu restera ainsi en détention jusqu'au moins le 23 janvier, date de sa prochaine comparution devant cette juridiction.

Arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) à l'issue d'une enquête aux ramifications lourdes, Jean Lino Albert est au coeur d'un dossier où s'entremêlent train de vie ostentatoire, soupçons de blanchiment d'argent et connexions internationales pour le trafic de drogue. Tout a commencé par une perquisition à son domicile à Baie-du-Tombeau, menée en son absence, au cours de laquelle les enquêteurs ont mis la main sur deux véhicules : une Ford Ranger Wildtrak et une BMW X5.

Son épouse, interpellée sur place, a été entendue par la FCC. Elle a soutenu ne rien connaître des affaires de son mari, une ligne qui n'a pas, à ce stade, conduit à des poursuites à son encontre. L'enquête a ensuite pris une autre dimension. Les limiers s'intéressent aux déplacements de Jean Lino Albert à Madagascar, effectués en compagnie de Wendip Appaya, peu avant une importante saisie de drogue dans la Grande Île vers la fin de janvier 2025. Un calendrier troublant, que les enquêteurs tentent de relier à l'origine de certains biens.

Jean Lino Albert s'est présenté de lui-même à la FCC, à Réduit Triangle, accompagné de son avocat Me Vishayen Veerappapillay. Après plus de cinq heures d'audition, il a été arrêté sous deux counts de blanchiment d'argent en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Derrière les chiffres et les biens saisis, l'affaire pose une question centrale : d'où vient l'argent ? Une réponse que la justice entend désormais faire émerger, pas à pas, dans le silence des cellules et le temps long des procédures.

