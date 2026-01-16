Ile Maurice: Un concours de slam pour faire résonner la mémoire de l'esclavage

Nelson Mandela Centre for African Culture, en collaboration avec le ministère des Arts et de la culture ainsi que SlamUp Poésie, organise un concours de slam autour du thème Lesklavaz, memwar ek reparasion. Ouvert à tous et sans limite d'âge, ce concours invite les participants à s'exprimer à travers la poésie orale sur l'un des chapitres marquants de l'histoire du pays.

Pensée comme un espace d'expression et de réflexion, l'initiative s'inscrit audelà des commémorations habituelles. En effet, elle vise à interpeller un public plus large, en particulier les jeunes, en donnant une place centrale à la création artistique. À travers le slam, la mémoire de l'esclavage prendra une forme vivante, portée par des mots, des émotions et des regards contemporains.

Les organisateurs soulignent l'importance de faire vivre cette mémoire à travers la création artistique. Le thème de l'esclavage, profondément ancré dans l'histoire de l'île Maurice, conserve une résonance particulièrement actuelle. Il ne s'agit pas seulement de rappeler un drame humain, mais aussi de mettre en lumière la résistance et la résilience dont ont fait preuve les ancêtres. Chaque participant est ainsi invité à s'approprier cette histoire pour la transformer en un texte personnel, porteur de sens et de réflexion.

Les vidéos de slam devront être soumises au plus tard le vendredi 16 janvier à 23 h 59. À l'issue de cette première sélection, dix finalistes seront retenus pour une finale en présentiel, prévue le samedi 24 janvier au Nelson Mandela Centre for African Culture, à La Tour-Koenig. Le lauréat du concours remportera Rs 25 000 et aura l'honneur de déclamer son texte lors de la cérémonie officielle de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 1er février au Morne. Le prix qui sera remis par le Premier ministre, Navin Ramgoolam.