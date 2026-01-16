Ile Maurice: Quand l'IA et l'écologie entrent en classe

Les universités mauriciennes amorcent un virage important en intégrant l'intelligence artificielle et le développement durable au coeur de leurs formations, pour mieux préparer les jeunes aux défis de demain.

Des études repensées pour un monde qui change Les bancs de l'université ne seront plus tout à fait les mêmes. À Maurice, l'enseignement supérieur s'engage dans une réforme majeure destinée à mieux armer les étudiants face aux mutations rapides du monde contemporain. Intelligence artificielle (IA), changement climatique, biodiversité, développement durable : autant de thématiques qui s'imposent désormais comme incontournables dans les parcours académiques.

Cette nouvelle orientation a été annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de recherche, Kaviraj Sukon, lors du lancement du projet Rollout of Ecosystems-based Adaptation in Threatened Environments (REbATE), à l'University of Technology Mauritius (UTM), le lundi 12 janvier. Un signal fort envoyé à la jeunesse : l'université ne doit plus seulement transmettre des savoirs, mais aussi former des esprits capables d'innover et d'agir de manière responsable.

L'IA dès ce semestre

Parmi les mesures phares figure l'introduction d'un module dédié à l'IA dans les universités dès ce semestre. Annoncée lors de la présentation du dernier Budget national, cette initiative vise à familiariser les étudiants avec une technologie qui transforme déjà profondément les métiers, les modes de communication et la recherche scientifique. Pour le ministre, il est essentiel que les jeunes comprennent les enjeux, les usages mais aussi les limites de l'IA. Sans information, ni sensibilisation, les pratiques restent figées et les opportunités manquées.

Le soutien de l'Union européenne

Ce nouveau module bénéficie du financement et de l'accompagnement de l'Union européenne, un appui salué par les autorités mauriciennes. Ce partenariat ouvre la voie à des projets de recherche, d'innovation et d'échanges académiques, offrant aux universitaires et aux étudiants locaux une visibilité et une expérience à l'échelle internationale. Grâce à ce soutien, Maurice renforce sa capacité à se positionner comme un pôle régional de réflexion et de formation sur les technologies émergentes, tout en tenant compte de ses réalités sociales, économiques et environnementales.

REbATE : penser l'adaptation au changement climatique

Lancé officiellement à l'UTM, le projet REbATE s'inscrit pleinement dans cette dynamique de transformation. Déployé sur trois ans, il rassemble des universités d'Europe et de la région de l'océan Indien autour des grandes questions liées au climat, à la biodiversité et à l'adaptation des territoires vulnérables. L'objectif est clair : favoriser une approche scientifique et collaborative pour imaginer des solutions durables, adaptées aux environnements menacés. Pour les étudiants, ce type de projet représente une occasion unique de participer à des recherches concrètes, ancrées dans les défis du présent.

Quand les universités prennent les devants

Au-delà des annonces nationales, certaines institutions ont déjà commencé à agir. L'UTM et l'université des Mascareignes ont revu leurs programmes afin d'y intégrer des pratiques et des enseignements liés au développement durable. Une démarche proactive qui montre que la transition ne se limite pas aux discours. Former autrement, c'est aussi apprendre à repenser les modes de production, de consommation et d'innovation. Pour les jeunes, cela signifie acquérir des compétences utiles, mais aussi une conscience accrue de leur rôle dans la société.

Une jeunesse au cœur des solutions

À travers ces réformes et ces projets, l'enseignement supérieur mauricien affirme une ambition claire : placer les étudiants au centre des réponses aux défis du 21e siècle. IA et développement durable ne sont plus des concepts lointains, mais des outils et des responsabilités à apprivoiser dès aujourd'hui. Pour la jeunesse, cette évolution ouvre de nouvelles perspectives : des formations plus actuelles, des opportunités de recherche élargies et la possibilité de devenir, demain, des acteurs du changement plutôt que de simples spectateurs. Et toi tu en penses quoi ?