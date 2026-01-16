Afrique: Mohamed Salah très attendu par l'entraîneur Arne Slot à Liverpool

L'attaquant Mohamed Salah, actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations, reprendra la compétition « la semaine prochaine » avec Liverpool, a déclaré vendredi 16 janvier l'entraîneur Arne Slot, sans dire si cela incluait le déplacement à Marseille en Ligue des champions.

L'ailier star de l'Egypte dispute le match pour la troisième place contre le Nigéria à la CAN, samedi 17 janvier au Maroc, et ne sera donc pas disponible pour la réception de Burnley en championnat le même jour. « Il sera de retour avec nous la semaine prochaine », a dit Slot en conférence de presse. Relancé pour savoir si cela incluait le déplacement à Marseille, mercredi en Ligue des champions, il a précisé : « c'est quelque chose dont nous discutons ensemble en ce moment ». Liverpool affrontera l'OM de Roberto de Zerbi le 21 janvier.

Avant son départ à la CAN, Salah a perdu son statut de titulaire à Liverpool, son club depuis 2017 et avec qui il a remporté tous les trophées majeurs en Angleterre et en Europe. Il s'est plaint publiquement de ce déclassement soudain et a laissé entendre qu'un départ d'Anfield était possible, des déclarations explosives qui ont placé son entraîneur dans une situation inconfortable.

Un Salah très important pour le club

« Je suis heureux qu'il revienne. « Mo » a été très important pour ce club et pour moi, donc je suis heureux qu'il soit de retour. Même si j'avais 15 attaquants, je serais heureux de voir « Mo » revenir », a déclaré Slot, champion d'Angleterre après une saison 2025-2026 où Salah a été brillant.

Mohamed Salah était entré en jeu en cours de match lors de la victoire 2-0 en Premier League contre Brighton le 13 décembre, délivrant une passe décisive, et Slot a ensuite déclaré que le club avait tourné la page.

« Même si j'avais quinze attaquants, j'aurais été content de son retour, mais ce n'est pas notre situation actuelle. Je suis donc heureux de le récupérer après ce match important qu'il doit encore jouer contre le Nigeria », a également dit Slot.

Salah a inscrit 29 buts en Premier League la saison dernière, remportant le Soulier d'Or et contribuant largement au 20e titre de champion d'Angleterre de Liverpool. Il n'a cependant marqué que quatre buts en championnat cette saison.

La défense du titre des champions de Premier League s'est effondrée pour Liverpool avec une série de six défaites en sept matchs de championnat, débutée fin septembre. Mais Slot a redressé la barre et le club est désormais invaincu depuis 11 matchs toutes compétitions confondues.