Ouganda: La tension monte d'un cran au lendemain de la présidentielle et des législatives

En Ouganda, au lendemain du scrutin présidentiel et législatif, la tension monte d'un cran. Le parti de Bobi Wine affirme que l'opposant est encerclé chez lui, « de facto » placé sous résidence surveillée. Et l'opposition accuse l'armée d'avoir tué dix de ses partisans à Butambala, au centre du pays. La police conteste et parle de légitime défense. Les résultats définitifs sont attendus le 17 janvier.

En Ouganda, le climat reste très tendu. Deux signaux d'alerte dominent. D'abord, à Butambala, le député de la National Unity Platform (NUP) Muwanga Kivumbi affirme à l'AFP que dix de ses partisans ont été tués à l'intérieur de son domicile lors d'une intervention de l'armée. Il parle de tirs nourris, puis de preuves emportées par les soldats. « Il ne reste qu'une mare de sang », affirme-t-il. La police conteste et évoque une riposte en légitime défense. À ce stade, impossible de vérifier de manière indépendante.

Deuxième point de tension : la NUP affirme que Bobi Wine et son épouse sont encerclés à leur résidence de Magere, près de Kampala. Le parti affirme que les accès ont été bouclés, empêchant tout mouvement, et que des agents ont franchi la clôture pour installer des tentes à l'intérieur de la propriété.

Scènes de liesse dans le camp du président sortant

Partout, le dispositif sécuritaire reste très présent. À Lira, dans le nord, un témoin décrit à RFI une ville calme mais quadrillée, où l'information arrive au compte-gouttes. Et sur le terrain, on voit déjà des scènes de liesse dans le camp du président sortant Yoweri Museveni, donné largement en tête par les résultats partiels. En face, l'opposition dénonce des irrégularités. Et, selon une source, à ce stade, plus de 80% des bulletins auraient déjà été comptabilisés.

Nombre d'observateurs voient dans ces élections une formalité pour le président sortant Yoweri Museveni, ex-guérillero âgé de 81 ans, qui vise un septième mandat consécutif en s'appuyant sur un contrôle total de l'appareil électoral et sécuritaire.

Les autorités bloquent internet depuis mardi. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place à travers le pays.