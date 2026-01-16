Afrique de l'Ouest: Sénégal - Le Trésor Public obtient 154 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA.

En vue d'assurer la stratégie de financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a obtenu ce vendredi 16 janvier 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 154 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication ciblée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 140 milliards FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 169,684 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 121,20%.

Le montant des soumissions retenu est de 154 milliards de FCFA et celui rejeté 15,684 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 90,76%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,96% pour les bons, 7,28% pour les obligations de 3 ans et 7,69% pour celles de 5 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La DGCPT promet aux investisseurs de leur rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au17 janvier 2027. Quant au paiement des intérêts, elle le fera d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces bons.

Quant au remboursement du capital des obligations, la DGCPT entend le faire le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 19 janvier 2029 pour celles de 3 ans et au 19 janvier 2031 pour celles de 5 ans. Les intérêts seront payés annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.