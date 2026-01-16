Cote d'Ivoire: BRVM - Hausse de plus de 88 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions en fin de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 16 janvier 2026, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 88,049 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 13 530,620 milliards FCFA contre 13 442,571 milliards FCFA la veille. En l'espace de deux séances de cotation, la capitalisation du marché des actions de la BRVM a fortement augmenté de 185,249 milliards FCFA. A l'origine de cette embellie, il y a celle des indices notamment le BRVM Composite qui a gagné 0,66% à 350,94 points contre 348,65 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,46% à 167,13 points contre 166,35 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,49% à 144,05 points contre 143,35 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Principal a gagné 1,14% à 227,30 points contre 224,74 points la veille.

Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,66% à 135,14 points contre 134,26 points la veille. Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle connait une hausse de 1,88 milliard, se situant à 11 368,812 milliards FCFA contre 11 366,932 milliards FCFA le 15 janvier 2026. La valeur totale de ces transactions s'est établie à 941,704 millions FCFA contre 976,648 millions FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 1 310 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,83% à 46 445 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,08% à 29 300 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,25% à 3 910 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,64% à 11 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,89% à 11 105 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 2,81% à 1 555 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 1,92% à 2 550 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 1,88% à 2 350 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 0,70% à 2 135 FCFA).